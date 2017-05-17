В рамках ЭКСПО пройдет фестиваль культуры регионов России

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МОСКВА, 17 мая 2017. Скоро в Астане стартует долгожданное международное событие - специализированная выставка EXPO-2017. Россия примет в выставке самое активное участие.
Культурная программа России на ЭКСПО представит набор ярких и запоминающихся выступлений, которые помогут проникнуться российской культурой и традициями гостеприимства. Все начнется 10 июня с торжественного открытия павильона. Это будут традиционные гулянья с интерактивной уличной программой, с участием музыкантов ансамбля русских народных инструментов, угощениями традиционными русскими сладостями, персонажами в национальных костюмах, мастер-классами и памятными сувенирами.
"До 1 июня у всех, кто неравнодушен к творчеству в любом его виде, есть уникальная возможность представлять Россию в глобальном и очень значимом мероприятии. Мы решили продлить набор участников, дав шанс присоединиться к главному событию года c индивидуальными выступлениями или коллективными", - сказала руководитель проекта Россия на ЭКСПО Юлия Лопарева.
В течение всего периода выставки будет проходить фестиваль культуры регионов России. В нем примут участие артисты и коллективы из разных уголков нашей большой страны: от Чукотки до Калининградской области.
Кульминационным событием культурной программы станет празднование Национального дня России на ЭКСПО - 8 сентября с участием высоких гостей. В программу войдут выступления музыкальных, танцевальных коллективов, классических и современных. Это будет знакомство посетителей выставки с многообразием культурных достижений страны.
Все желающие выступить в фестивале могут прислать свои портфолио (аннотации, фотографии, видеоматериалы, контакты) в организационный комитет до 1 июня 2017 года. Подробнее: http://www.russiaexpo2017.ru/partners-and-participants/cultural-program/
Участники фестиваля будут определены оргкомитетом до 10 июня 2017 года.
Организатором российского участия в EXPO-2017 является Минпромторг РФ. Оператором выставки выступает группа компаний "Формика".
EXPO-2017 - специализированная международная выставка, которая пройдет в столице Казахстана Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Тема выставки: "Энергия будущего".
EXPO-2017 ожидает участия более 100 стран и международных организаций, 2 млн посетителей и около 3000 мероприятий. В рамках участия Российской Федерации на ЭКСПО будет организовано более 100 международных деловых мероприятий, раскрывающих самые актуальные темы глобальной энергетической повестки. Программа условно разделена на 12 тематических треков, продолжительность каждого – одна неделя.