Музей энергетики Урала в Ночь музеев расскажет, как Свердловску дали свет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Музей энергетики Урала, куратором которого выступает ОАО "МРСК Урала", откроет жителям и гостям Екатеринбурга уникальные фотоархивы 1920-х годов. Музейная площадка уральских энергетиков вновь участвует в акции "Ночь музеев-2017" 20 мая 2017 года, сообщают в департаменте по связям с общественностью энергокомпании.

Фотовыставка "Как Свердловску дали свет", подготовленная специально для Ночи музеев, расскажет о том, как обстояли дела с электроснабжением жителей города сразу после гражданской войны. Центром внимания станет Свердловская ГЭС – электростанция, расположенная на окраине города – Большеконном полуострове. Свердловская ГЭС была введена в работу в 1927 году и снабжала электроэнергией Свердловск до середины 1960-х, затем была остановлена.

"Большеформатные фотографии, отсканированные со стеклянных фотопластин прошлого столетия, ранее нигде не раскрывались и не публиковались. Фотоматериалы продемонстрируют гостям экспозиции этапы возведения станции, оборудование, внутренний интерьер и лица первых строителей ГЭС, которые спасли город от энергодефицита", - сообщают в компании.

В этом году исполняется 75 лет с создания энергосистем Свердловской, Челябинской областей и Прикамья. В честь юбилея энергетики "МРСК Урала" представят в Ельцин Центре другую уникальную фотовыставку под символичным названием "ЗАСВЕТ", над материалом которой энергетики работали три года.

"Ночь в музее" - ежегодный проект, призванный повысить интерес горожан к искусству и культуре. Впервые Екатеринбург присоединился к международной культурной акции в 2007 году. Тогда мероприятия и экспозиции посетили около 3 тыс. человек. В 2008 году число посетителей увеличилось до 5 тыс., а еще через год - втрое. В 2013 году в реализации проекта приняли участие 56 площадок и почти 70 тыс. посетителей, в 2015 году - уже 120 тыс. Официальный сайт проекта в декабре 2013 года был награжден премией "Золотой сайт" в номинации "Музеи, туризм, достопримечательности".

Музей энергетики Урала начал функционировать в Екатеринбурге в декабре 2013 года. Историческая площадка создана под эгидой ОАО "МРСК Урала" на базе музея Свердловской энергосистемы, который действовал в Свердловске-Екатеринбурге с 1977 года и располагался в здании Учебного комбината дореформенного "Свердловэнерго". В прошлом году в ходе "Ночи музеев" специализированную выставку посетили более полутора тысяч гостей, за 13 часов прошло около двух десятков экскурсий. В этом году специализированная выставка "Электроночь" пройдет в Музее Энергетики Урала 20 мая с 11:00 до 00:00. Площадка расположена по адресу: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17а. Вход свободный.

Свердловская "Ночь музеев- 2017" пройдет на 125 площадках в 70 населенных пунктах региона, около половины будут принимать посетителей бесплатно. "На севере крайним "полюсом" музейной бессонницы станет поселок Пелым, на юге - поселок Мартюш. В Екатеринбурге к акции подключились 17 площадок. Среди новичков этого года - краеведческие музеи в городах Североуральск, Тавда, Нижняя Салда, поселках Троицкий, Шаля, Лобва, Мугай, Новая Ляля, Байкалово", - сообщили ТАСС организаторы.

В состав Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (ОАО "МРСК Урала") входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие – АО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. К электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.