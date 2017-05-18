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В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" названы лучшие в области охраны труда

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18 мая, 9:58 UTC+3

Впервые заявленную номинацию "Лучший филиал" уральские газовики планируют сделать ежегодной

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Подведены итоги конкурса ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ, дочернее общество ПАО "Газпром") на звания лучшего специалиста и филиала по охране труда за 2016-й год. Конкурс состоялся в рамках завершившегося Года охраны труда, сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании. 

"Организатором конкурса выступил отдел охраны труда предприятия. Лучших специалистов определяли отдельно среди линейно-производственных и аварийно-ремонтных управлений. В зачет шли как профильные показатели филиалов, так и личные качества работников: инициативность, организаторские способности. Также были учтены результаты конкурса рисунков и фотоконкурса по технике безопасности и охране труда за прошлый год", - сообщили в ГТЕ.

Среди представителей ЛПУ (линейно-производственных управлений) первым стал Владимир Колесников (Магнитогорск), вторым - Антон Климов (Оренбург), третьим - Сергей Козлов (Челябинск). Среди ремонтников первое-второе места поделили Сергей Иванов из 3-го Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР-3) и Денис Чурилов (УАВР-1).

В номинации "Лучший филиал" конкурс был единый для всех, в первую очередь оценивались производственные показатели: отсутствие травматизма, улучшение показателей по охране труда за последние три года. Дополнительные баллы начислялись за проведение мероприятий по сокращению рабочих мест с вредными условиями труда.

Победителем стало Домбаровское ЛПУ, на втором месте - Магнитогорское, на третьем - Оренбургское ЛПУ. Конкурс проводился впервые. При поддержке администрации Общества его планируют сделать ежегодным.

"Газпром трансгаз Екатеринбург" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В зонах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций (КС), 280 газораспределительных станций (ГРС), 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В составе общества 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений МГ. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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