"Сбербанк Лизинг" и "АльфаСтрахование" снизили тариф на страхование техники "Ростсельмаша"

Лизинговая компания "Сбербанк Лизинг" и СК "АльфаСтрахование" предлагают воспользоваться специальными условиями страхования техники крупнейшего производства агротехники в Российской Федерации - группы компаний "Ростсельмаш".



"АльфаСтрахование" предлагает клиентам "Сбербанк Лизинг" защитить страхованием комбайны и уборочную технику отечественного производителя по специальным тарифам.



Кроме сниженных тарифов на защиту, технику "Ростсельмаш" можно приобрести в лизинг с использованием программ господдержки и специальному отраслевому решению для аграриев, которое включает в себя сезонные графики платежей, а также возможность приобретения прицепной и навесной техники в рамках отдельного договора лизинга.



Полную информацию о приобретении техники для сельского хозяйства и ее страхования по сниженным тарифам можно уточнить в офисах "Сбербанк Лизинг" и отделениях Сбербанка по работе с корпоративными клиентами.

Показать еще