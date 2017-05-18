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"Сбербанк Лизинг" и "АльфаСтрахование" снизили тариф на страхование техники "Ростсельмаша"

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18 мая, 10:47 UTC+3

Агротехнику "Ростсельмаша" можно застраховать по сниженным тарифам

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Лизинговая компания "Сбербанк Лизинг" и СК "АльфаСтрахование" предлагают воспользоваться специальными условиями страхования техники крупнейшего производства агротехники в Российской Федерации - группы компаний "Ростсельмаш".

"АльфаСтрахование" предлагает клиентам "Сбербанк Лизинг" защитить страхованием комбайны и уборочную технику отечественного производителя по специальным тарифам.

Кроме сниженных тарифов на защиту, технику "Ростсельмаш" можно приобрести в лизинг с использованием программ господдержки и специальному отраслевому решению для аграриев, которое включает в себя сезонные графики платежей, а также возможность приобретения прицепной и навесной техники в рамках отдельного договора лизинга.

Полную информацию о приобретении техники для сельского хозяйства и ее страхования по сниженным тарифам можно уточнить в офисах "Сбербанк Лизинг" и отделениях Сбербанка по работе с корпоративными клиентами.

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