Спартакиада "Здоровое поколение" соберет в Верхней Пышме более 300 школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Благотворительный фонд "Дети России" проведут в городе Верхней Пышме Свердловской области спартакиаду "Здоровое поколение" среди учащихся школ тех городов, где расположены предприятия холдинга. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе УГМК.



В соревнованиях, которые пройдут 19-21 мая, будут участвовать около 300 подростков в возрасте 13-14 лет из 11 городов Свердловской, Оренбургской, Курганской областей и Башкортостана. "Юные спортсмены разыграют медали в трех видах спорта: футболе, легкой атлетике и настольном теннисе, который давно стал спортивной визитной карточкой УГМК. В распоряжении школьников окажутся самые современные площадки: стадион "Ледовая арена им. Александра Козицына", дворец настольного тенниса в селе Балтым и стадион профилактория "Селен", - сказано в сообщении.



По традиции одним из участников станет команда воспитанников детского дома, выступающих под эгидой БФ "Дети России". На сей раз это будут ребята одного из детских домов Екатеринбурга.



"На ребятах лежит немалая ответственность, ведь они защищают честь своих городов. Уровень спортивной подготовки и конкуренции достаточно высок, так как многие из участников имеют успешный опыт выступлений как на региональных, так и на всероссийских первенствах. Наша спартакиада дает им возможность совершенствовать свое мастерство. Однако гораздо важнее подарить подросткам большой спортивный праздник, радость общения и новые эмоции, которые запомнятся на долгое время", - рассказывает начальник управления социальных проектов УГМК-Холдинга Елена Устинова.

Спартакиада среди школьников "Здоровое поколение", в которой участвуют воспитанники детских юношеских спортивных школ из городов присутствия предприятий УГМК, проводится с 2012 года. За пять лет в ней приняли участие почти 3 тыс. детей. Ежегодно призовой фонд, направляемый на покупку спортивного оборудования и инвентаря для ДЮСШ, превышает 1 млн рублей. Также для участников "Здорового поколения" специально разработана развлекательная, культурная и экскурсионная программа, в которую обязательно включено посещение музея военной техники УГМК в Верхней Пышме – одного из крупнейших в стране.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.