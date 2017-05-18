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Главные специалисты по рекламе соберутся на Российской неделе маркетинга 2017

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18 мая, 10:56 UTC+3

Компания "Prime Time Forums" в пятый раз организовывает мероприятие для профессионалов по маркетингу, рекламе, PR & Digital

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© Российская неделя маркетинга 2017

МОСКВА, 18 мая. Российская неделя маркетинга 2017, главное событие года для профессионалов по маркетингу, рекламе, PR & Digital, состоится в Москве с 24 по 27 мая. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организаторы подготовили прямую трансляцию из двух залов одновременно. Записаться на трансляцию можно здесь.

Российская неделя маркетинга 2017 соберет более 1500 делегатов, 900 компаний, более 40 экспертов-практиков. Среди компаний участников на площадке соберутся Ozon, Яндекс, Eset, Kaspersky, "Формула кино", Roistat, "Роза Хутор", Epochta, Depot WPF, eSputnik, Reg, Text и другие.

В программе форума – два потока докладов, которые продлятся с 10 до 19 часов. Ключевые темы: agile markering, искусственный интеллект в маркетинге, будущее и настоящее маркетинге, трендспоттинг, контент-маркетинг, performance markering. Посмотреть полную программу форума и зарегистрироваться можно здесь.

Помимо докладов спикеры представят мастер-классы. Для спонсоров и партнеров предоставляется экспозона, где кроме выставки будет осуществляться эффективный нетворкинг для участников. В конце третьего дня VIP-делегаты и спикеры форума приглашаются на VIP-ужин. Общение в неформальной обстановке позволит делагатам и экспертам ближе познакомиться, обменяться идеями и опытом. Завершением Российской недели маркетинга 2017 станет VIP-день с персональным разбором кейсов и конкретных бизнес-задач делегатов.

Ключевые спикеры: Гил Перетсил, Андрей Парабеллум, Андрей Амлинский, Илья Балахнин, Владимир Маринович, Марианна Максимовская, Дэнни Перекальски, Алексей Манихин, Игорь Ларин. Полный список спикеров можно посмотреть здесь.

Получите подарок от организаторов – семь лучших видеовыступлений экспертов по маркетингу. Зарегистрируйтесь здесь и получите видеоуроки бесплатно. 

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