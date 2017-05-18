Красноярские школьники поддержат страны, участвующие в Зимней универсиаде-2019

КРАСНОЯРСК, 18 мая 2017 г. /Пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019/. В красноярском лицее №9 в рамках проекта "50 на 50" состоялся конкурс "Визитная карточка", в котором школьники в творческой форме представили процесс поддержки будущих стран - участниц Зимней универсиады-2019.

"50 на 50" - интерактивный проект направлен на формирование групп поддержки спортивных делегаций Студенческих игр и получение знаний об их странах, о выдающихся представителях зимних видов спорта, о культурных и географических особенностях стран, способах поддержки спортсменов в разных уголках мира.

С 3 апреля по 5 мая прошел отборочный этап. Для участия в проекте учащиеся школ собрали команды и выбрали из 50 стран - участниц Зимней универсиады-2019 ту, которую хотят поддержать.

На данный момент в школах созданы группы болельщиков для команд 38 стран. Во время конкурса "Визитная карточка" участники подготовили презентации, посвященные развитию спорта в выбранной стране.

Работы конкурсантов оценивали члены жюри: депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко, советник руководителя Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев, методист ресурсно-методического центра "Детский оздоровительно-образовательный центр №1" Елена Бадюгова, участник Высшей лиги КВН в составе команд "СТЭПиКО" (г. Новосибирск), "Территория игры" (г. Красноярск), ведущий и участник юмористических шоу в Красноярске Владимир Землянский, заслуженный мастер спорта России по хоккею с мячом, вратарь сборной России и ХК "Енисей" Роман Черных.

"Когда к нам на Зимнюю универсиаду 2019 года приедут гости, перед красноярцами будут стоять разные задачи, в том числе показать свое гостеприимство, дружелюбие, открытость - все те качества, за которые всегда любят сибиряков. Для школьников участие в данном проекте - это возможности коммуникаций с иностранцами, открытия для себя мира, проверка собственного потенциала. Мы видели, как на чемпионате мира по лыжному ориентированию создание подобных групп поддержки дало огромный эффект и для учащихся, и для спортсменов. Это точно наша "фишка", потому что ничего подобного не было ни на одной Универсиаде", - подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко.

По итогам конкурса "Визитная карточка" больше всего баллов - 122 - от жюри получила команда гимназии №2 и лицея №1, которая представляла Канаду. Также была высоко оценена работа Лицея №9 о Финляндии (119 баллов) и презентация лицея №6 "Перспектива" о Чехии (118 баллов).

"Мы на чемпионате мира по лыжному ориентированию болели за Финляндию и на Зимней универсиаде-2019 тоже хотим поддерживать команду этой страны. Нам захотелось познакомиться с этой скандинавской страной, узнать, действительно ли нордический характер такой суровый - в общем, развеять многие мифы. Я не ожидала, что у детей будет такой позитивный настрой. Спортсмены приезжали к нам в школу, мы болели за них на трибунах, очень много фотографировались. Дети, конечно, на таком подъеме: они стали больше интересоваться спортом и непосредственно Зимней универсиадой-2019", - говорит заместитель директора по воспитательной работе школы №80 Евгения Зяблова.

В течение летнего периода 2017 года Исполнительная дирекция Зимней универсиады-2019 продолжит принимать заявки от школ на создание групп поддержки. А уже в сентябре организаторы проверят знания участников команд о странах (гимн, флаг, форма управления, руководство, достопримечательности и т.д.).

По итогам завершения проекта все участники получат входные билеты на спортивные соревнования, входящие в программу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Кроме того, команды получат уникальную возможность встретиться со спортсменами данной страны во время Студенческих игр, а также получат элементы экипировки болельщика в стилистике спортивных делегаций стран-участниц игр.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019)