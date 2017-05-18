Министр транспорта Крыма Анатолий Волков выступит на Крымском транспортном форуме

АЛУШТА, 18 мая 2017 г. /Оргкомитет форума/. Анатолий Волков, министр транспорта Республики Крым, выступит на Крымском транспортном форуме 29 июня 2017 года с докладом о федеральной трассе "Таврида".

Среди наиболее значимых проектов программы форума министр отмечает строительство транспортного перехода через Керченский пролив и автоподхода к нему со стороны Крыма, реконструкцию аэропорта Симферополя, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, объектов портовой инфраструктуры, обновление парка городского транспорта.

Анатолий Волков: "Ежегодный Крымский транспортный форум дает возможность изучить современное состояние дорожно-транспортного комплекса в регионе, ознакомиться с новыми технологическими решениями и установить деловые контакты. Программа форума во многом отражает основные направления современного развития отрасли и, безусловно, является интересной для профессионалов сферы транспорта".

12 мая прошла официальная церемония закладки памятного камня в честь начала строительства трассы "Таврида". По словам министра, это один из приоритетных объектов дорожной отрасли. "Трасса пройдет по территории Крыма с востока на запад по маршруту Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь и станет основой автодорожной сети полуострова", - отмечает Анатолий Волков.

Обо всех значимых транспортных проектах Республики Крым - на Четвертом Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште.

Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.

Партнер форума - "Константа-Транс".

Спонсор секции "Железнодорожная логистика" - компания "Радиоавионика".

Среди участников форума: Министерство экономического развития Российской Федерации, ФГУП "РОСМОРПОРТ", Министерство транспорта Республики Крым, Министерство курортов и туризма Республики Крым, "ТрансКонтейнер", Международный аэропорт "Симферополь", "Морская дирекция", "Мангуст", "Автодор-Инжиниринг", "Газпромнефть - Битумные материалы", "Экстэс-Транспорт", "Геленджикский морской порт", "Йотун Пэйнтс", "Развитие", "Транс-НАМ", "Объединенная транспортная компания", "Воронежстальмост", "Крымская первая страховая компания", "МэйнЛайн Транссервис", "Нова-Групп", "Новая перевозочная компания", "СМТ-К" и другие.

Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе "Регистрация" на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников оргкомитета по телефонам:

в Москве +7 (495) 646-01-51,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.