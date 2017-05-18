Министр транспорта Крыма Анатолий Волков выступит на Крымском транспортном форуме

В Москве наградили лауреатов премии "Импульс добраНовости партнеров 18 мая, 12:37
В центральном офисе группы компаний ПИК идут обыскиПроисшествия 18 мая, 12:31
Иммунитет против иммунитета: за что вручают премию Крафорда в 2017 годуНаука 18 мая, 12:30
Генконсульство США в Екатеринбурге передало для супруги Трампа розу из бисера от мастерицыНовости Урала 18 мая, 12:26
Смодиш: БК ЦСКА сможет пройти в финал Евролиги, но фаворитом является "Фенербахче"Спорт 18 мая, 12:24
Школа для ластоногих: как из тюленей готовят спецназовцев и исследователейАрктика сегодня 18 мая, 12:14
Выставка Тициана, Тинторетто и Веронезе откроется в ГМИИ им. Пушкина 9 июняКультура 18 мая, 12:13
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адресПроисшествия 18 мая, 12:08
Бертомеу: организаторы "Финала четырех" Евролиги уделили особое внимание безопасностиСпорт 18 мая, 12:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АЛУШТА, 18 мая 2017 г. /Оргкомитет форума/. Анатолий Волков, министр транспорта Республики Крым, выступит на Крымском транспортном форуме 29 июня 2017 года с докладом о федеральной трассе "Таврида".
Среди наиболее значимых проектов программы форума министр отмечает строительство транспортного перехода через Керченский пролив и автоподхода к нему со стороны Крыма, реконструкцию аэропорта Симферополя, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, объектов портовой инфраструктуры, обновление парка городского транспорта.
Анатолий Волков: "Ежегодный Крымский транспортный форум дает возможность изучить современное состояние дорожно-транспортного комплекса в регионе, ознакомиться с новыми технологическими решениями и установить деловые контакты. Программа форума во многом отражает основные направления современного развития отрасли и, безусловно, является интересной для профессионалов сферы транспорта".
12 мая прошла официальная церемония закладки памятного камня в честь начала строительства трассы "Таврида". По словам министра, это один из приоритетных объектов дорожной отрасли. "Трасса пройдет по территории Крыма с востока на запад по маршруту Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь и станет основой автодорожной сети полуострова", - отмечает Анатолий Волков.
Обо всех значимых транспортных проектах Республики Крым - на Четвертом Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште.
Форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.
Партнер форума - "Константа-Транс".
Спонсор секции "Железнодорожная логистика" - компания "Радиоавионика".
Среди участников форума: Министерство экономического развития Российской Федерации, ФГУП "РОСМОРПОРТ", Министерство транспорта Республики Крым, Министерство курортов и туризма Республики Крым, "ТрансКонтейнер", Международный аэропорт "Симферополь", "Морская дирекция", "Мангуст", "Автодор-Инжиниринг", "Газпромнефть - Битумные материалы", "Экстэс-Транспорт", "Геленджикский морской порт", "Йотун Пэйнтс", "Развитие", "Транс-НАМ", "Объединенная транспортная компания", "Воронежстальмост", "Крымская первая страховая компания", "МэйнЛайн Транссервис", "Нова-Групп", "Новая перевозочная компания", "СМТ-К" и другие.
Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе "Регистрация" на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников оргкомитета по телефонам: