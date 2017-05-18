УЭХК вошел в число победителей национальной премии "Хрустальный компас"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Команда АО "УЭХК" (предприятия Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловской области) вошла в число победителей национальной премии "Хрустальный компас". Об этом сообщают на предприятии.

"Оргкомитет объявил список финалистов, утвержденный на заключительном заседании экспертного совета, которое традиционно прошло в московской штаб-квартире Русского географического общества. Статуэтки из серебра и хрусталя в этом году будут вручены в 11 номинациях. В номинации "Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса" второе место заняла команда УЭХК с проектом "Обеспечение экологической безопасности при обращении с твердыми радиоактивными отходами", - сказано в сообщении.

В подразделениях АО "УЭХК" в процессе эксплуатации ядерной установки образуются радиоактивные отходы (РАО). По результатам проведенных научно-исследовательских и опытных работ командой проекта был разработан ряд технических решений об изменении технологических схем их переработки, разработаны и внедрены новые методики аналитического контроля радиоактивных отходов.

На комбинате отмечают, что благодаря новым технологиям обращения, на предприятии не образуются жидкие радиоактивные отходы, а также прекращен сброс радионуклидов в поверхностные водные объекты. На 2/3 по сравнению с базовым 2012 годом снижены объемы образования твердых радиоактивных отходов (ТРО). АО "УЭХК" спроектирован, построен и принят в эксплуатацию изолированный от окружающей среды пункт захоронения ТРО. Комбинат первым в России осуществил захоронение партии твердых низкоактивных отходов. Создана инфраструктура безопасного обращения с твердыми РАО в рамках Топливного дивизиона госкорпорации "Росатом".

Авторы проектов-финалистов получили приглашения на торжественную церемонию вручения, где и будут названы победители премии. Мероприятие состоится 19 мая в Сочи.

Справка

АО "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.

"Хрустальный компас" - первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Официальный старт был дан 16 ноября 2012 года в Краснодаре. В жюри премии вошли известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России. За время проведения премии на соискание поступило 1204 проекта из 82 регионов России и 23 стран мира.