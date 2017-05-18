ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Опыт Югры по популяризации социального предпринимательства признан лучшим в России. Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей региона по итогам церемонии вручения в Москве VI ежегодной премии "Импульс добра".



Открывая церемонию, вице-премьер Ольга Голодец высоко оценила деятельность Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" по развитию социального предпринимательства. "За 10 лет существования Фонду удалось реализовать 400 социальных проектов", – отметила она.

"В Ханты-Мансийском автономном округе о социальном предпринимательстве заговорили более трех лет назад. Сегодня в Югре более 800 социальных предпринимателей. Они работают в сфере дошкольного и дополнительного образования, с особенными детьми, создают частные клиники, оказывают услуги по уходу и присмотру за пожилыми людьми. В округе выстроена система по работе с социальными предпринимателями. В Школе социального предпринимателя помогут реализовать идею, направленную на решение тех или иных социальных проблем. Также в регионе создан Центр инноваций социальной сферы, есть инструменты финансовой поддержки, которые могут получить предприниматели через муниципальные программы развития предприятия", - сказано в сообщении.

По словам губернатора Натальи Комаровой, премия "Импульс добра" создает условия для развития социального предпринимательства, тем самым приумножает добрые дела. Глава региона уже получала эту премию за лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства.

В 2017 году на соискание премии поступило более 500 заявок из 71 региона РФ, из которых 236 (из 56 регионов РФ) прошли техническую экспертизу. Наибольшую активность проявили соискатели из Москвы, Санкт–Петербурга, Московской области, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа. Югорчане отправили 11 заявок, почти половина из них от СМИ.

Справка

"Импульс добра" – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ "Наше будущее". Учреждена в 2011 году. Присуждается за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России. Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. Призовой фонд в 2017 году – не менее 2,4 млн рублей.