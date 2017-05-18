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Открыта регистрация участников на ИННОПРОМ-2017

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18 мая, 11:37 UTC+3

Международная промышленная выставка начнет работу через 60 дней

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Регистрация участников и посетителей на 8-ю Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля, доступна на сайте выставки. Об этом сообщают организаторы.

"ИННОПРОМ – 2017 должен стать эффективным инструментом стимулирования зарубежных компаний к расширению проектов, направленных на локализацию производств в России. Тем более, в этом году число иностранных гостей будет особенно велико – мы ожидаем, что на выставке будут представлены более 90 стран мира: две трети одних только экспонентов – иностранные компании", - подчеркивает директор ИННОПРОМ Екатерина Егорычева.

Одно из самых масштабных мероприятий индустрии проходит при активной поддержке министерства промышленности и торговли России, а организационный комитет выставки возглавляет министр Денис Мантуров. В этом году главной темой ИННОПРОМ станет "Умное производство". Свое участие в ней подтвердили более 640 компаний-экспонентов, включая страны Европы, Азии и Америки.

Деловая программа ИННОПРОМ-2017 будет включать более 150 мероприятий. Известно, что в форуме примут личное участие как минимум десять министров промышленности иностранных государств, в их числе – семь министров государств Персидского залива, министр промышленности Японии и другие официальные лица.

Впервые в рамках ИННОПРОМ экспозиция МЕТАЛЛООБРАБОТКА пройдет как отдельная выставка. Свое участие в ней подтвердили более 50 иностранных и российских компаний-производителей. Экспозиция разместится в первом павильоне "Екатеринбург-ЭКСПО".

Страной партнером ИННОПРОМ-2017 выступит Япония. В составе японской делегации в Екатеринбург приедет более 500 человек. Еще более сотни японских компаний станут экспонентами выставки. Ожидается, что возглавит делегацию страны-партнера лично министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко.

Справка

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В 2016 году выставку посетили около 50 тыс. человек, более половины (60%) – профессиональная аудитория. Оператор выставки - компания "Бизнес Ивент", входящая в ГК "Формика".

Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. метров, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи и Чехии.

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