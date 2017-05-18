В Москве наградили лауреатов премии "Импульс добра

МОСКВА, 18 мая 2017 г. /Фонд "Наше будущее"/. 17 мая в Москве состоялось награждение лауреатов VI премии "Импульс добра", присуждаемой за достижения в области социального предпринимательства в России. премия, являющаяся одним из знаковых событий российского социального бизнеса, прошла при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации РФ и собрала более 500 гостей, в число которых вошли представители государственной власти, общественных организаций, эксперты и социальные предприниматели.

Открывая торжественную церемонию награждения лауреатов премии "Импульс добра", учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов отметил, что идея поддержки социального предпринимательства, которая закладывалась при создании Фонда, сегодня реализована: "10 лет фонду и 6 лет премии "Импульс добра" дают понимание того, что мы шли по правильному пути. Мы получаем огромную поддержку: и от правительства Российской Федерации, и от регионов, где реализуются проекты социальных предпринимателей. Говоря о будущем социального бизнеса в России, мы надеемся, что закон о социальном предпринимательстве, который сегодня обсуждается, будет поддержан и исполнительной, и законодательной властью страны. Мы уверены, что этот закон даст новый импульс развитию социального предпринимательства в России. Хочу поблагодарить всех, кто прислал заявки на соискание премии (а это более 200 человек из 56 регионов), и поздравить сегодняшних лауреатов. Вы действительно представили лучшие проекты и идеи, и я уверен, что та поддержка, которая вам будет оказана, даст возможность претворить ваши начинания в жизнь - на пользу людям и тем регионам, которые вы представляете".

В начале церемонии заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец зачитала обращение Дмитрия Медведева. "Сейчас в нашей стране реализуются сотни проектов, которые реально помогают людям: лечиться и укреплять здоровье, получать дополнительное образование, заниматься музыкой, спортом, развивать свои творческие способности. Авторы наиболее успешных и значимых социальных инициатив сегодня собрались в этом зале, чтобы получить заслуженное общественное признание, а также зарядиться энергией для новых добрых поступков", - отметил премьер-министр в приветствии к лауреатам и гостям премии.

Также в адрес гостей и участников премии поступили приветственные слова от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергея Собянина, епископа Орехово-Зуевского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Пантелеимона (Шатова).

В 2017 году премию "Импульс добра" получили 10 лауреатов, отмеченных в семи номинациях. Всего на премию поступило 236 заявок из 56 регионов Российской Федерации. Наибольшую активность проявили соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Московской области, Пермского края, Республики Башкортостан.

I место в номинации "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" получили Надежда Бабенкова и Леонид Сказочкин - основатели компании ООО "Брейн Девелопмент". Компания, созданная лауреатами, реализует проекты ранней профориентации детей и подростков, работая над поиском инновационных решений в области образовательных программ.

II место в номинации "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" было присуждено калининградскому социальному предпринимателю Олегу Паукову, основавшему социально-экологический проект "Зеленое дело". Проект, созданный Пауковым, направлен на организацию в регионе системы раздельного сбора и сортировки мусора. С момента начала проекта жителями Калининградской области собрано 136 тонн отходов, загрязняющих окружающую среду.

Награды лауреатам в номинации "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" Вагит Алекперов и Ольга Голодец.

Также в рамках номинации "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" была вручена специальная награда соучредителям благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития "Я есть!" актерам Егору Бероеву и Ксении Алферовой. Проекты фонда направлены на системное изменение отношения общества к детям с особенностями развития и их адаптацию в социуме. Благодаря деятельности фонда дети-инвалиды получают возможность социализации и освоения жизненно необходимых навыков. Лауреаты получили награду из рук председателя Комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации Александры Левицкой и учредителя фонда "Наше будущее" Вагита Алекперова.

В номинации "За лидерство в продвижении социального предпринимательства" награду получила заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, ведущая многолетнюю системную поддержку социально-предпринимательских проектов. В частности, при содействии лауреата было проведено российско-корейское исследование социального бизнеса и организован масштабный медиапроект "Дело жизни - люди Севера". Награду лауреату вручил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев).

Премию "Импульс добра" в номинации "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства" получил субъект Российской Федерации Архангельская область, в котором на протяжении многих лет осуществляется разноплановая, структурированная поддержка социального бизнеса. Награду губернатору Архангельской области Игорю Орлову вручили заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (лауреата 2016 года в данной номинации) Наталья Комарова.

В номинации "За лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства" было награждено АО "Объединенная металлургическая компания". Компания с 2016 года развивает социальное предпринимательство в городе Чусовом Пермского края, реализуя грантовый конкурс "Начни свое дело" и ряд других программ. Награду вручили первый заместитель председателя правления Банка "Открытие" Владимир Рыкунов и управляющий директор Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Феоктистова.

Премию "За лучшую российскую образовательную программу в сфере социального предпринимательства" получил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. РЭУ им. Г. В. Плеханова - первый в России университет, предлагающий программы высшего образования для социальных предпринимателей. В ходе обучения студенты под руководством опытных экспертов и практиков создают и реализовывают собственные проекты в социальной сфере. Награду в данной номинации вручили вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова и первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Владислав Корочкин.

премия "За системный подход к социальному предпринимательству" была вручена Международному благотворительному общественному фонду "Диалог культур - единый мир" за создание крупнейшего в России этнографического парка-музея "Этномир". С 2016 года на территории парка-музея реализуется проект "Россия в Этномире", демонстрирующий экономический, культурный и научный потенциал разных регионов нашей страны. Награду вручил заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной Думы VII созыва, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

В номинации "За лучшее освещение социального предпринимательства средством массовой информации" получили награды издательский дом "Комсомольская правда" и газета "Новости Югры". Награды в данной номинации вручили президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елена Николаева, председатель правления АО "Небанковская депозитно-кредитная организации "Агентство кредитных гарантий" Галина Изотова и народный артист России Лев Лещенко.

В 2017 году премию "Импульс добра" поддержали 77 партнеров, в число которых вошли государственные и общественные организации, финансовые структуры и крупный бизнес, а также ведущие средства массовой информации. Генеральным партнером премии стал Банк "Открытие". Заместитель председателя правления банка Владимир Рыкунов признался, что не первый раз присутствует на чествовании лауреатов премии "Импульс добра" и каждый раз видит неподдельную радость и блеск в глазах социальных предпринимателей, с которыми они рассказывают о своем деле: "Нет-нет и у них проскальзывает фраза: "Мы начинали заниматься социальным бизнесом, чтобы нести людям добро", а добро нельзя измерить, но его можно приумножить. Благодаря фонду "Наше будущее" и премии импульс добра, заложенный в социальном предпринимательстве, растет и развивается, делая жизнь в нашей стране лучше", - отметил Рыкунов.

Партнеры премии "Импульс добра" - 2017:

Стратегический партнер: Агентство стратегических инициатив

Агентство стратегических инициатив Генеральный партнер: Банк "Открытие"

Банк "Открытие" Генеральный информационный партнер: Информационное агентство России ТАСС

Информационное агентство России ТАСС Официальный партнер: Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК)

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Официальный радиопартнер: "Эхо Москвы"

"Эхо Москвы" Официальный интернет-партнер: Sostav.ru

Sostav.ru Технический партнер: компания Panasonic

компания Panasonic Партнер: Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам"

Информационные партнеры: "Дни.ру", журнал "Стратегия", "Такие дела", "Радио 1", РИАМО, "Финам", "Московский комсомолец", "Филантроп", "ПроБизнес", ОТР, Агентство городских новостей "Москва", "Деловая Россия", "Устойчивый бизнес", "Милосердие.ру", "Добрые люди", Агентство социальной информации, "Деловая Москва", журнал "Босс", журнал "Микроfinance +", информационный портал "Микрофинансирование в России", "Столица Москва", Business Excellence, Югра ТВ, "Бизнес и общество", "Новости Югры", Телеканал 360, Радио Chocolate, "Время инноваций", Gentl’s, AngelInvestor, бизнес-телеканал "Успех", Mediametrics.ru, журнал "Эксперт".

С положением о премии, а также информацией о лауреатах прошлых лет можно ознакомиться на официальном сайте премии impulsdobra.ru.

Дополнительная информация для СМИ:

Дирекция общественных связей Фонда "Наше будущее"

телефон: + 7 (495) 780-96-71, факс: +7 (495) 780-96-74

е-mail: pr@nb-fund.ru

Справочная информация о премии "Импульс добра"

"Импульс добра" - ежегодная всероссийская премия, присуждаемая за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. премия учреждена фондом "Наше будущее" в 2011 году. Первая церемония награждения лауреатов состоялась 26 апреля 2012 года. За пять лет награда была вручена 58 лауреатам, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств, представители общественных организаций, СМИ и вузов. В разные годы лауреатами премии становились ОАО "Северсталь" и объединенная компания "РУСАЛ", правительство Республики Татарстан, Омская область, Первый канал и ХМАО - Югра, актеры Константин Хабенский и Евгений Миронов.

Лауреатов премии "Импульс добра" определяет общественный совет фонда "Наше будущее", в состав которого входят деятели культуры, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем общественного совета является учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Справочная информация о фонде "Наше будущее"

Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" www.nb-fund.ru создан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова с целью развития социального предпринимательства на территории России. Фонд ведет работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной реализации на практике. За девять лет в рамках Всероссийского конкурса "Социальный предприниматель" Фондом поддержано 172 проекта в сфере социального предпринимательства из 49 регионов РФ на общую сумму более 418 млн рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.

Фонд проводит премию "Импульс добра" за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства, предоставляет социальным предпринимателям консалтинговую и информационную поддержку, ведет информационно-аналитический портал "Новый бизнес: социальное предпринимательство" www.nb-forum.ru, разрабатывает образовательные программы и законодательные инициативы в области социального предпринимательства. В 2013 году по инициативе фонда был запущен проект "Больше, чем покупка!", нацеленный на предоставление социальным предпринимателям доступа в широкий ритейл. Продажа товаров социальных предпринимателей в рамках проекта "Больше, чем покупка!" осуществляется на конкурсной основе. Подробности: rus-sp.ru