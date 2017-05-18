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Борис Дубровский распорядился разработать концепцию информационной безопасности детей

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18 мая, 13:44 UTC+3

Пакет инициатив с Челябинской области будет направлен в правительство РФ и законодателям

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Материал из 1 страницы
© Управление пресс-службы губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области, региональному министерству информационных технологий совместно с управлением Роскомнадзора сформировать предложения на основе мнений экспертов. По результатам анализа пакет региональных инициатив будет направлен в правительство РФ и законодателям, отметили в управлении пресс-службы губернатора. Глава региона накануне осмотрел выставку достижений IT-технологий в Челябинской области и участвовал в пленарном заседании VII всероссийского форума "Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации".

План мероприятий по реализации концепции информационной безопасности детей готовится к принятию правительством России. "Это многоплановый процесс, который потребует совместной работы органов госвласти, семьи, учреждений образования, операторов связи и специальных служб. На выставке форума продемонстрированы практические решения операторов связи, которые уже сегодня позволяют контролировать информацию, получаемую детьми из сети Интернет", – отметил глава региона.

Форум стал площадкой для обсуждения актуальных проблем реализации региональных и федеральных IT-проектов, развития межрегионального сотрудничества в сфере информационных технологий, продвижения разработок отечественных IT-компаний внутри страны и за ее пределами, поиска эффективных IT-систем и технологий для решения задач органов власти. Перед началом пленарного заседания глава региона осмотрел выставку достижений IT-технологий в Челябинской области. Свои разработки представили Челябинский государственный университет, "Лаборатория Касперского" на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета, а также ведущие провайдеры и компании в IT-сфере.

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