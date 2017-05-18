Цифровым инновациям в транспортной отрасли посвятят отдельную дискуссию на форуме в Сочи

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МОСКВА, 18 мая 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. В этом году рамках деловой программы XII Международного железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520" впервые состоится отдельный формат, посвященный инновационным разработкам и внедрению цифровых технологий на транспорте.
7 июня сессия "Цифровые инновации для транспортной отрасли" пройдет c участием молодых предпринимателей и основателей стартапов, разрабатывающих прорывные технологии, меняющие схему перевозок в грузовом и пассажирском секторе.
Йохан Перссон, проектный менеджер Uniti Sweden, расскажет о производстве двухместного 400-килограммового электромобиля L7e. Проект электромобиля, созданного студентами Uniti Sweden, оснащен электродвигателем мощностью 15 кВт и может развивать максимальную скорость 130 км/ч. Стартап привлек внимание немецкого концерна Siemens: в рамках партнерства стороны намерены уже с 2018 года выпускать по 50 тысяч бюджетных электрокаров.
Загит Кутузманов, руководитель проекта TrackTrack, выступит с докладом об информационно-аналитической системе мониторинга развития железнодорожной инфраструктуры в Евроазиатском регионе.
Модерировать сессию будет Данил Рудаков, генеральный директор российского логистического стартапа iCanDeliver.
С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте www.forum1520.ru
Генеральный партнер форума – ОАО "Российские железные дороги", организатор – ООО "Бизнес Диалог".