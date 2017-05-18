Эксперты обсудили на выездной сессии ПМЭФ вопросы развития Новгородской области

МОСКВА, 18 мая /Росконгресс/. 17 мая 2017 года в Великом Новгороде состоялась выездная сессия Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста", организатором которой выступил Фонд "Росконгресс" совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив.

Основной темой сессии стали меры по стимулированию создания и развития предприятий в регионе. Особое внимание было уделено вопросам внедрения новых технологических решений, а также способам привлечения дополнительных инвестиций в экономику Северо-Западного федерального округа.

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, генеральный директор АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков, исполняющий обязанности директора Фонда развития промышленности Роман Петруца, руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области инвестиций, а также представители общественности и СМИ.

"По итогам выездной сессии ПМЭФ наши предприниматели должны воспользоваться всеми мерами поддержки, которые им положены. Для нас это очень важно, так как развитие новгородских предприятий - одно из ключевых направлений нашей работы", - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

В рамках сессии также состоялись мастер-классы, посвященные поиску инструментов поддержки экспорта и бизнеса в целом.

"Выездные сессии ПМЭФ превратились в один из ключевых элементов внутристранового продвижения государственных мер поддержки развития предпринимательства. Фонд "Росконгресс" создает важнейшие коммуникационные площадки страны, на которых принимаются ключевые решения и зарождаются перспективные проекты", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

"Сегодня более 80% экспортеров расположены в регионах, поэтому для РЭЦ работа с региональным бизнесом является безусловным приоритетом. В этом смысле основная наша цель в ходе выездных сессий фонда "Росконгресс" - вовлечение компаний в активную экспортную работу и, безусловно, приглашение их на крупнейший экономический форум современной России - ПМЭФ, так как именно площадка питерского форума открывает безграничные возможности по налаживанию b2b-контактов, в том числе с иностранным бизнесом", - прокомментировал итоги сессии глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков.

Сессия в Великом Новгороде продолжает цикл выездных мероприятий в преддверии Петербургского международного экономического форума, который состоится в КВЦ "Экспофорум" 1-3 июня 2017 г. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Выездные сессии Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста" проводятся с декабря 2015 года. Мероприятия прошли в ряде городов России - Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Туле, Ярославле и Уфе, а 24 мая 2017 года мероприятие будет проходить в Перми.

Дополнительная информация на сайте мероприятия www.forumspb.com.