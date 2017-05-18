Обнародована полная программа Московского Еврейского кинофестиваля

МОСКВА, 18 мая 2017 г. /Оргкомитет кинофестиваля/. С 12 по 20 июня на ведущих площадках Москвы пройдет 3-й Московский Еврейский кинофестиваль. На кинофестивале будут представлены более 50 фильмов, отобранных оргкомитетом для конкурсной программы из более чем 800 претендентов. Показы и специальные мероприятия пройдут в кинозале Каро 11 ОКТЯБРЬ, Центре документального кино, кинозале ГУМ и Еврейском музее и центре толерантности.

В течение восьми дней с небольшим перерывом на Шаббат в рамках 3-го Московского Еврейского кинофестиваля на четырех площадках Москвы можно будет увидеть фильмы, объединенные темой еврейской культуры в разнообразных ее проявлениях: жизни народа в диаспоре и Израиле, вопросам идентификации, семейным ценностям, истории евреев XX века, религии, искусству.

В конкурсной программе художественных фильмов представлены по-настоящему жуткий польско-израильский хоррор "Демон", сочетающий в себе каббалистическую мифологию и современный жанр хоррора; комедия "Евреи" с одной из самых эффектных актрис нашего времени Шарлоттой Генсбур; художественная драма "Стефан Цвейг: Прощание с Европой" - австрийская картина о последних годах жизни мирового классика литературы; триллер "Грязные волки", фильм, рассказывающий об Испании во время войны, сложном выборе между собственным выживании и спасением других.

В документальном блоке зрители увидят проект о жизни и творчестве одного из самых изобретательных, ярких и непредсказуемых хореографов нашего времени Охада Нахарина "Мистер Гага"; американскую ленту "В поисках израильской кухни" о лучших шеф-поварах и виноделах, относящих себя к израильской гастрономической традиции; фильм английско-израильского производства "Кто теперь меня полюбит?" о молодом еврее-гомосексуалисте из религиозной семьи и другие.

Фестиваль откроется фильмом "Вчерашний расцвет", драмеди с участием актера Ларса Айдингера, известного по фильмам "Персональный покупатель", а также по роли в скандальном российском фильме "Матильда". Закроет киносмотр "Песнь песней" - чрезвычайно красивая и трогательная картина украинского производства, основанная на лирическом произведении известного еврейского писателя Шолом-Алейхема.

Ваня Боуден, программный директор фестиваля: "Из более чем 800 заявок на участие в фестивале оргкомитетом было отобрано 50 фильмов. Отборочный процесс был очень кропотливый, так как это действительно огромное количество картин. Все работы самобытны, абсолютно разные как тематически, так и стилистически. Мы постарались собрать для московской аудитории самые уникальные экземпляры. С каждым годом виден все больший интерес к еврейской тематике, разнообразие подходов и взглядов на эту культуру. Это не может не радовать. Отдельно приятно, что удалось выделить новую номинацию документального короткометражного кино. Она впервые представлена у нас на фестивале".

Лучший фильм будет определен в каждой из четырех категорий:

Художественный полнометражный фильм

Художественный короткометражный фильм

Документальный полнометражный фильм

Документальный короткометражный фильм

Егор Одинцов, генеральный продюсер фестиваля: "В этом году мы проводим Московский Еврейский фестиваль вот уже в третий раз. Количество людей, посетивших показы в прошлом году, нас воодушевило: мы увидели по-настоящему широкий интерес к мероприятию, причём не только со стороны зрителей, но и со стороны деятелей культуры и кино, которые принимали участие в образовательной программе и жюри фестиваля. В этом году мы ощущаем всё тот же живой интерес, что свидетельствует о доверии, которое вызывает наше мероприятие на культурной арене столицы.

Мы предлагаем гостям не просто интересное мероприятие, а настоящий эксклюзив. Как и в прошлые годы, большинство фильмов 3-го Московского Еврейского кинофестиваля - российские премьеры".

Программа 3-го МЕКФ также включает в себя встречи с режиссерами и актерами, лекции, круглые столы. Гостями фестиваля станут актер Ларс Айдингер; режиссер фильмов "Другая планета" и "Арбайт Махт Фрай" Амир Яцив; режиссер фильма "Мориц Даниэль Оппенгейм" Исабель Гатоф. Другие гости будут объявлены дополнительно.

МЕКФ организован при поддержке фонда "Генезис", Российского еврейского конгресса, еврейского агентства "Сохнут", Федерация еврейских общин России, еврейского делового клуба "Соломон" и кинокомпании Ark Pictures.

МЕКФ на сайте киноцентра Октябрь

МЕКФ на сайте ЦДК

Напомним, что 2-й Московский Еврейский кинофестиваль прошел в столице в июне 2016 года и объединил более 30 российских и зарубежных работ. Всего кинопоказы и лекции образовательной программы, проходившие в кинотеатре Каро Октябрь, Еврейском музее и центре толерантности, Центре документального кино и Кинозале ГУМ, за шесть дней фестиваля посетили более 6000 человек. Жюри наградило фильмы "ФениксКристиана Петцольда, "Странствующая муза" Тамаса Ворсмера, "Развод" Дэвида и Дэнни Шейнман и "Диббук: история странствующей души" Кшиштофа Копчински.