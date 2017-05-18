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НКО Южного федерального округа не хватает ресурсных центров

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18 мая, 16:15 UTC+3

Об особенностях некоммерческого сектора в ЮФО рассказала Елена Тополева-Солдунова в преддверии форума "Сообщество" в Ростове-на-Дону

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МОСКВА, 18 мая 2017 г. /Фонд "Перспектива"/. Некоммерческим организациям Южного федерального округа не хватает ресурсных центров. Об этом сообщила член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова в преддверии форума "Сообщество", который пройдет в Ростове-на-Дону 9-10 июня. Одна из задач форума, по словам Тополевой-Солдуновой, как раз состоит в том, чтобы найти пути решения данной проблемы.

"Если говорить о точках роста, то данному федеральному округу в целом не хватает инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора. Не так много, к сожалению, ресурсных центров НКО. Очень хорошую роль в данном случае играют форумы "Сообщество“, так как на них как раз рассматриваются эти проблемы и участники пытаются найти пути решения. В прошлом году на форуме "Сообщество" в Волгограде все НКО в один голос говорили, насколько они нуждаются в подобных ресурсных центрах. Насколько я знаю, подобный центр был создан после "Сообщества", - рассказала Елена Тополева-Солдунова.

При этом член ОП РФ отметила, что в Южном федеральном округе традиционно наблюдается достаточно высокая гражданская активность.

"На юге России проживает много национальностей, поэтому в округе много активных организаций, которые занимаются межнациональными проблемами, способствуют диалогу между культурами. Также специфика данного региона заключается в достаточно высокой рождаемости, в округе действительно много многодетных семей. В связи с этим там активны некоммерческие организации, которые поддерживают именно эти ячейки общества", - пояснила она.

Она также добавила, что в Ставрополе, в частности, очень активно развивается тема защиты ребенка и повышения ответственности у родителей. С привлечением некоммерческого сектора очень хорошо развиваются детские учреждения и формы семейного устройства. В республике Адыгея концентрируются сильные экологические организации, так как в данном регионе сконцентрированы многие заповедники и национальные парки.

"Ростов-на-Дону в последние годы привлекает к себе внимание активным развитием социального предпринимательства, НКО. Там появились молодые, активные ребята, которые создают элементы инфраструктуры поддержки всевозможных социальных инноваций в регионе, способствуют развитию корпоративной социальной ответственности. В частности, недавно в Ростове-на-Дону создали ассоциацию НКО - поставщиков социальных услуг. Интересно узнать, как им удалось сдвинуть важную для всех сферу привлечения некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. Так как с этим пока что не все благополучно в округе в целом, но Ростов-на-Дону в этом плане передовой город, интересно посмотреть, что изменилось за последний год в этом плане", - подчеркнула Елена Тополева-Солдунова.

Участие в форуме бесплатное.

Регистрация открыта: форумсообщество.рф/ростов-на-дону

Форумы "Сообщество" в 2017 году снова пройдут во всех федеральных округах. Ближайший состоятся в Тюмени.

Форум активных граждан "Сообщество"

форумсообщество.рф

Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году участие в форумах приняли более 7 000 человек из всех регионов России. Окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил президент Российской Федерации.

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Пресс-секретарь фонда "Перспектива"

Ерошенко Екатерина

Тел.: 8-925-575-21-50

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