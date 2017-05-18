Выставка "Бенуа де ла Данс" откроется в Театральном музее имени А. А. Бахрушина 20 мая

МОСКВА, 18 мая 2017 г. /Пресс-служба "Бенуа да ла Данс"/. 20 мая в 16:00 в Театральном музее имени А. А. Бахрушина, ул. Бахрушина д.31/12, откроется выставка "Бенуа де ла Данс - 25 лет". Выставка приурочена к юбилею приза "Бенуа де ла Данс" (Benois de la Dance), "балетного Оскара", вручение которого многие годы происходит на Исторической сцене Большого театра. Ежегодно обновляемое авторитетное жюри во главе с его председателем и бессменным художественным руководителем программы Юрием Григоровичем присуждает этот приз за наиболее значимые работы в области хореографии, созданные в минувшем году.

В период с 20 мая по 11 июня 2017 года посетители выставки смогут полностью погрузиться в творческий мир балета, который объединяет в целостный образ звучание музыки, движения танца и физику тела, игру света и декораций, и получат возможность познакомиться с мировым культурным наследием проекта "Бенуа де ла Данс", где русские мастера балета по праву занимают ведущее место.

Экспозиция выставки берет начало от творчества Александра Бенуа и его участия в знаменитых "Русских сезонах" Дягилева и продолжается вплоть до наших дней. Посетители выставки познакомятся с лауреатами приза за все 25 лет, увидят ряд эскизов, костюмов, фотографий, видеосюжетов из балетных постановок, отмеченных членами жюри, а посетительницы также смогут примерить образ балерины в специально оформленной селфи-зоне.

Во время проведения выставки будут еженедельно проводиться розыгрыши призов от партнеров.

Также запланирован ряд встреч и просветительских лекций на тему балетного искусства.

30 и 31 мая в Москве на Исторической сцене Большого театра России пройдет юбилейный 25-й международный балетный фестиваль "Бенуа де ла Данс". Зрители увидят не только самые яркие работы в области танца за прошедший год, но и срез всего самого лучшего, что было сделано в мировом балете за последние четверть века.

Балетный фестиваль "Бенуа де ла данс" / "Benois de la danse" давно уже стал самым масштабным балетным шоу в мире, за которым пристально следит вся мировая пресса. Каждый раз он проводится с большим размахом, главная особенность же этого сезона в том, что этот год - юбилейный, а значит, для поклонников балетного искусства организаторы приготовили много сюрпризов.

Более подробная программа мероприятий выставки будет опубликована на сайте Театрального музея им. А.А. Бахрушина www.gctm.ru и сайте приза "Бенуа де да Данс" benois.theatre.ru.