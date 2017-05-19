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Борис Дубровский одобрил проект планировки курорта Кисегач

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19 мая, 9:23 UTC+3

Челябинский губернатор готов лично встретиться со всеми инвесторами для обсуждения развития уникальной здравницы

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© Пресс-служба губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочее совещание по обсуждению проекта планировки курорта Кисегач. Документ по поручению губернатора разработан по заказу Чебаркульского городского округа институтом "Челябинскгражданпроект", сообщили в управлении пресс-службы главы региона. 

Проблема находится на контроле губернатора с 2014 года. За это время по его поручению проведена разработка институтом "Челябинскгражданпроект" проекта планировки территории. "Территория курорта интересна с точки зрения развития возможностей рекреационной зоны. Мы ставили перед собой две основные задачи: первая – недопущение дикой застройки санаторно-курортной зоны и деградации территории, и вторая – определение механизмов ее комплексного развития", – подчеркнул Дубровский.

"Мы сделали проект планирования курорта и его цифровую модель. Целью было определение баланса между инвестиционно-хозяйственной деятельностью и сохранением возможностей природного комплекса курорта к самовосстановлению. Самым непростым было определение баланса антропогенных нагрузок", – сообщил начальник отдела генплана ПК ГПИ "Челябинскгражданпроект" Михаил Кожевников.

Прежде санаторно-курортная зона была для местных жителей градообразующим предприятием. Власти и население заинтересованы в развитии территории, в инвестпроектах и создании рабочих мест. "Проект будет вынесен на общественные слушания, после чего начнется его реализация. В ходе работы постарались учесть все предложения с учетом специфики территории. Особенности зоны рекреации были максимально учтены в проекте", – уточнил глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин.

Специалисты убеждены, что для развития территории и сохранения ее природного и лечебного потенциала необходимо модернизировать инфраструктуру и, прежде всего, построить новые очистные сооружения и канализационный коллектор. Дубровский поручил министру экономического развития региона Сергею Смольникову обсудить привлечение средств федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов курорта в рамках сотрудничества с Фондом развития моногородов и оценить возможности привлечения инвесторов к решению других инфраструктурных вопросов.

"Проект планировки курорта Кисегач необходимо принимать, обсуждать его реализацию с инвесторами. Нужно искать возможности развития территории с определением точек роста, развитием туристического потенциала и поставленных задач", – подчеркнул Дубровский. Он выразил намерение лично встретиться со всеми инвесторами, проекты которых будут включены в заявку, чтобы обсудить совместную работу по развитию здравницы.

Кисегач - климатический и грязевой курорт в Челябинской области, в Чебаркульском районе, в 90 км к юго-западу от Челябинска. Основные природные лечебные факторы - благоприятный климат (ионизированный воздух) и сапропелевая грязь озера Большой Боляш. Здравница специализируется на лечении заболеваний органов кровообращения, дыхания, ЛОР, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, болезней кожи, в том числе при рубцовых процессах. Курорт Кисегач начал работать с 1926 года.

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