В полпредстве высоко оценили исполнение в Югре поручений президента в сфере экологии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе высоко оценил исполнение в Югре поручений главы государства в сфере экологии. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры со ссылкой на главного федерального инспектора по Югре аппарата полпреда в УрФО Дмитрия Кузьменко.

Он напомнил, что одно из поручений главы государства - оказывать поддержку волонтерской деятельности и реализации других гражданских инициатив, направленных на решение экологических проблем регионов. По словам Кузьменко, Югра эффективно реализует эту задачу. Сегодня в автономном округе стартует Международная экологическая акция "Спасти и сохранить". За 14 лет ее существования участники обратили внимание на многие экологические проблемы, которые сегодня успешно решены. В период акции в Югре проводится более 4 тыс. мероприятий разного уровня: форумы, конференции, круглые столы, семинары, конкурсы, выставки и телевизионный экологический фестиваль.

Кузьменко сообщил, что примет личное участие в субботниках и других мероприятиях акции, и предложил последовать его примеру других представителей федеральных ведомств в регионе.

Отдельно главный федеральный инспектор отметил положительные тенденции по решению экологических проблем в Югре. Так, за последние пять лет в ХМАО отмечается устойчивое снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух – почти на 1 млн тонн. Это стало возможным благодаря реализации нефтяными компаниями долгосрочных программ по утилизации попутного нефтяного газа.

Состояние водных объектов автономного округа за последние пять лет характеризуется как стабильное, степень концентрации нефтепродуктов, загрязняющих водотоки в районах нефтедобычи, снизилась в четыре раза. Количество аварийных разливов нефти и нефтепродуктов за последние 6 лет снизилось на 30%. В свою очередь площади нефтезагрязненных земель сократились на 33%. Ежегодно снижается и количество незаконных рубок.

За последние пять лет в регионе построено 10 полигонов для размещения твердых коммунальных отходов. В результате увеличилась доля обеспеченности населенных пунктов полигонами бытовых отходов с 31 до 56%.

"Это достойные результаты деятельности правительства округа в области охраны окружающей среды и экологической безопасности за последние годы", - резюмировал Кузьменко.

Справка

"Спасти и сохранить" - широкомасштабный социально значимый экологический проект, который реализуется в автономном округе с 2003 г, с 2004 г проходит под эгидой ЮНЕСКО и Международной ассоциации "Северный форум". Акция является единой комплексной формой проведения Всероссийских Дней защиты от экологической опасности и ежегодно проводится в мае-июне с целью совершенствования системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, развития межрегионального и международного сотрудничества в обеспечении экологически безопасного, устойчивого развития Югры.

Тематика акций определяется ежегодно с учетом актуальных экологических проблем в регионе, стране, мире. В 2017 году тема – "Сохраняя природу, определяем будущее".