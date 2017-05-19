"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая (ТАСС). АО "Уралкабель" (входит в "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК) поставил опытные образцы автопроводов одному из мировых лидеров по производству электрических компонентов и комплектующих для автомобильной отрасли. Раньше японская корпорация, имеющая офисы в России, закупала их за границей, сообщают в пресс-службе УГМК, не уточняя японского партнера.

Сотрудничество екатеринбургского завода с крупнейшим изготовителем жгутов стало возможным благодаря получению сертификата соответствия системы менеджмента качества (СМК) международному автомобильному стандарту ISO TS 16949. Сертификация проводилась в 2016 г., но документ предприятие получило в апреле текущего года.

"Таким образом, "Уралкабель" подтвердил высокое качество всех технологических операций при производстве автопроводов. Сейчас они могут использоваться в том числе при сборке машин известных иностранных брендов. В первую очередь, речь идет о производствах, локализованных на территории России. Кроме того, данный документ необходим для расширения взаимодействия с поставщиками комплектующих для отечественных автоконцернов", - сказано в сообщении.

АО "Уралкабель" выпускает автопровода марки ПВАМ с гибкой медной жилой и изоляцией из бессвинцового ПВХ пластиката, изготовленного по особой рецептуре. Они, как правило, используются в "пожароопасных" частях автомобиля и способны выдерживать температуру до +105 градусов. В номенклатуре продукции предприятия также автопровода с изоляцией из обычного пластиката. В месяц завод выпускает в среднем 9 тыс. км автопроводов. Сейчас его продукция задействована при сборке автомобилей производства ОАО "АвтоВАЗ", ПАО "НеФАЗ", ПАО "КамАЗ" и других.

В прошлом году на "Уралкабеле" в соответствии с международными требованиями ввели систему штрихкодирования. Раньше при складировании катушек с автопроводами на каждой необходимо было найти этикетку с информацией о производителе, дате изготовления, марке провода, его цвете и т.д. Сейчас достаточно поднести к штрих-коду считывающее устройство, и все данные отобразятся на экране.

"Мы не стоим на месте: расширяем ассортимент продукции, повышаем ее качество, внедряем новые технологии. Благодаря этому "Уралкабель" ежегодно укрепляет свои позиции на рынке автопроводов. В 2016 году мы увеличили объемы производства продукции для автопрома более чем на 12%", - отметил директор предприятия Алексей Жужин.

Справка

ООО "Холдинг Кабельный Альянс" объединяющий кабельные активы УГМК, производит продукцию для атомной промышленности, ТЭК, автомобильной и железнодорожной отраслей, предприятий связи, электроэнергетики и горнорудной промышленности. Общий объем переработки металла (по весу меди) на предприятиях ХКА в прошлом году превысил 50 тыс. тонн. Ежегодно предприятия ХКА выпускают порядка 250 тыс. км кабелей и проводов. В ХКА входят три завода - АО "Электрокабель" Кольчугинский завод", АО "Сибкабель" и АО "Уралкабель", а также ПАО "НИКИ г.Томск".

"Холдинг Кабельный Альянс" является участником общественного проекта "Кабель без опасности", объединившего добросовестных участников рынка кабельно-проводниковой продукции (КПП). Использование высококлассного сырья и материалов является одним из условий выпуска безопасной и качественной КПП.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.