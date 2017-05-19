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В Петербурге открываются выставка и конференция "Столбовский мир. Доброе дело"

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19 мая, 11:04 UTC+3

Мероприятия пройдут в рамках программы Дней Швеции в Санкт-Петербурге-2017 и фестиваля "Ночь музеев"

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© ГБУК ЛО "Музейное агентство"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 МАЯ 2017 /Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге/. Выставка "Столбовский мир. Доброе дело" приурочена к 400-летию с момента подписания Столбовского мирного договора. По условиям этого договора территория, которую сегодня занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область, на целый век вошла в состав Швеции, получив название Ингерманландия. При этом Новгород, Старая Русса, Порхов и Гдов вернулись в состав Московии.

Экспозиция откроется 20 мая в 18:00 в выставочном зале "Смольный". Она подготовлена Музейным агентством Ленинградской области. Выставка поможет понять историческое значение Столбовского мира и познакомит посетителей с бытом шведско-русского пограничья. В программе — исторические реконструкции, народные игры XVII столетия, выступление музыкантов, дегустация тюри и многое другое. В Ночь музеев - 20 мая - выставка будет работать до 6 утра, затем с экспозицией можно будет ознакомиться до 25 июня в часы работы музея.

Столбовский мир также станет предметом обсуждения международной научно-практической конференции, которая откроется 23 мая в 11:00 в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. В программе конференции – доклады, посвященные различным аспектам истории и культуры двух стран, картографии Балтийского региона, памятникам архитектуры, нематериальному наследию региона. Для посещения конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке https://musagent.timepad.ru/event/480705/

Более подробную информацию о Днях Швеции в Санкт-Петербурге 2017 и программу можно найти на официальном блоге Генерального консула Швеции http://swedenconsul.ru/

Контакты:

Музейное агентство Ленинградской области

Телефон: 8 (812) 579 57 22; e-mail: mus_agency_obl@inbox.ru,

 

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