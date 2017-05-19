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ГМИИ им. Пушкина представит инклюзивные проекты на фестивале "Интермузей-2017"

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19 мая, 11:45 UTC+3

С октября 2016 года в музее активно развивается программа "Доступный музей", посвященная адаптации музея и его собрания для посетителей с ограниченными возможностями

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© Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина

МОСКВА, 19 мая 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина примет участие в XIX Международном фестивале музеев "Интермузей-2017", который пройдет с 25 по 29 мая в ЦВЗ "Манеж". Тема фестиваля этого года – "Музей будущего". Одно из важных направлений развития ГМИИ связано с инклюзией - обеспечением социальной интеграции взрослых и детей с ограниченными возможностями. "Музей будущего – это музей, доступный для всех посетителей", – считает директор Марина Лошак.

С октября 2016 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина активно развивается программа "Доступный музей", посвященная адаптации музея и его собрания для этой категории посетителей. Программа объединила выставочные и образовательные инициативы, а также мероприятия, направленные на создание инклюзивной среды.

На стенде ГМИИ им. А.С. Пушкина будет представлена 3D-модель Музейного городка – современного музейного комплекса, который через несколько лет появится в центре Москвы на Волхонке. С помощью тактильной модели слепые и слабовидящие люди смогут получить представление о будущем Пушкинского музея. Также на стенде будут продемонстрированы 3D-макеты картин "Голубь" Пабло Пикассо и "Натюрморт. Раковина на черном мраморе" Анри Матисса из собрания ГМИИ. Зрячие посетители смогут открыть для себя тактильный опыт восприятия и понять ощущения невидящих людей благодаря темным очкам, которые будут выдаваться на стенде. Специалисты ГМИИ проведут для гостей фестиваля ознакомительные "тактильные" экскурсии.

Для глухих и слабослышащих пройдут экскурсии о Музейном городке на жестовом языке.

"Музейный городок" на Волхонке был задуман основателем музея Иваном Владимировичем Цветаевым. Столетие спустя, при поддержке правительства Российской Федерации, создается музейный квартал, который объединит здания ГМИИ им. А.С. Пушкина и станет уникальным пространством культуры и искусства.

Стенд ГМИИ им. А.С. Пушкина на фестивале – 617.

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