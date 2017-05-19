Нововведения на рынке ОСАГО: как избавиться от очередей и автомошенников

На рынке страхования ОСАГО в настоящее время наблюдается рост убыточности, в том числе связанный с деятельностью недобросовестных автоюристов. Такое мнение высказал в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор ПАО СК "Росгосстрах" в Новосибирской области Артем Сычев. "Согласно статистике, в I квартале текущего года у 36% участников рынка, а это 25 федеральных страховых компаний, выплаты уже превысили сборы: если взять в целом по стране, то за I квартал уровень выплат уже составил 97%", - рассказал он.

Чтобы исправить ситуацию, Центробанк предпринял, по словам Сычева, правильные шаги, среди которых, в частности, введение с 28 апреля текущего года натуральной формы возмещения ущерба после ДТП (ремонт на СТО, а не денежная выплата).

Такая форма возмещения позволит повысить качество сервиса при урегулировании убытков в ДТП для автовладельцев, потерпевшему не придется искать сервис, а пострадавшие автомобили ремонтируются с использованием новых деталей, независимо от года выпуска машины. При этом за качество ремонта отвечать будет страховщик. Согласно закону, денежная выплата сохраняется в том случае, если страховая компания еще не заключила договоры с СТО или если машина после аварии не подлежит восстановлению. "Мы уже заключили договоры с двадцатью СТО", – добавил Сычев. О каких-то конкретных результатах, сказал он, можно будет говорить только ближе к концу текущего года.

По экспертным данным, в настоящее время только в Новосибирской области на рынке ОСАГО работают порядка 35 страховых компаний. Глава регионального подразделения "Росгосстраха" считает, что этого количества участников рынка вполне достаточно, чтобы удовлетворить имеющийся спрос автовладельцев, а введение электронных полисов ОСАГО поможет избавиться от очередей за полисами. "Росгосстрах" столкнулся с большими очередями, при этом 70% этих автовладельцев - это клиенты других страховых компаний. И мы просто физически не можем быстро обслужить такие очереди", - подчеркнул Артем Сычев.

Единственное, чего необходимо опасаться, отметил он, это всякого рода мошенников и "посредников", предлагающих фальшивые "бумажные" полисы и создающих сайты-клоны страховых компаний. "Мы сами удивляемся, как сайты похожи – могут различаться только одной запятой, одной буквой. Поэтому тем, кто хочет оформить электронный полис ОСАГО, рекомендуем зайти на сайт Российского союза автостраховщиков, и с этого сайта по ссылке зайти на сайт страховой компании. Это гарантирует вам защиту от мошенников", - отметил Сычев.