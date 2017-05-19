Иркутская область планирует сотрудничать с белорусским "Могилевлифтмашем"

Белорусский "Могилевлифтмаш" и Иркутская область подписали соглашение о создании совместного предприятия по сборке лифтового оборудования на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Усолье-Сибирском. Об этом сообщил глава региона Сергей Левченко на открытии "Байкал Бизнес Форума" "Точки роста. Матрица развития".

"Соглашение о сотрудничестве с Могилевским лифтостроительным заводом подписало региональное минэкономразвития за полчаса до начала нашего мероприятия. Благодаря кропотливой работе мы сумели убедить инвестора зайти на нашу площадку, поскольку не только предложили выгодные и понятные условия, но и смогли доказать объем спроса на ту продукцию, которая будет производиться, – а это лифтовые комплекты", - сказал Сергей Левченко.

По его словам, в ближайшие три года в экономику региона должны быть привлечены инвестиции на сумму не менее 20 млрд рублей (в 2017 году – не менее 3 млрд рублей). Он добавил, что за этот период планируется предоставить малому бизнесу во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области микрокредитование в объеме 500 млн рублей, кредитование промышленным предприятиям в размере около 2 млрд рублей.

Как отметил губернатор, на текущий год впервые за многие годы утвержден областной бюджет, который нацелен не только на выживание, но и имеет средства для развития. "Наблюдается оживление во всех важных для региона сферах. Благодаря росту экономики начали повышаться и налоговые отчисления. Оживление инвестиционной активности, реализация крупных проектов позволили создать около 2 тыс. новых рабочих мест, дополнительно мобилизовать в консолидированный бюджет Иркутской области более 6 млрд рублей налоговых отчислений", - заявил Сергей Левченко.

"Байкал Бизнес Форум" "Точки роста. Матрица развития", приуроченный ко Дню российского предпринимательства, пройдет в Иркутске 18-19 мая. В программу мероприятия вошли презентации инвестиционных проектов предприятий Иркутской области, семинары и круглые столы для малого бизнеса.