Алла Пугачева: я горжусь, что у нас есть такие спектакли, как "Анна Каренина"Новости партнеров 19 мая, 15:48
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МОСКВА, 19 мая 2017 г. /Пресс-служба мюзикла/. Алла Пугачева посетила мюзикл "Анна Каренина". В последнее время звезда российской эстрады крайне редко появляется на светских мероприятиях, предпочитая проводить время со своей семьей. Но ради популярного мюзикла "Анна Каренина" Алла Борисовна сделала исключение.
"Я горжусь, что у нас есть такие спектакли, как "Анна Каренина"! - сказала Алла Борисовна. - Я получила огромное удовольствие от просмотра мюзикла: все артисты прекрасно поют и играют, замечательная музыка, потрясающая сценография и костюмы!"
В театр звезда пришла не одна, а в обществе своих друзей и коллег - композитора и певца Игоря Николаева и актера Сергея Шакурова.
"Я сидел между двумя музыкантами - Аллой Пугачевой и Игорем Николаевым. Мы обменивались впечатлениями, и нам всем троим очень понравилось! Великолепные исполнители, прекрасные голоса, замечательный балет, очень интересное сценографическое решение! Каждый раз новая картина поражала своей новизной и неожиданностью!" - поделился Сергей Шакуров.
"Поражает изложение сложнейшего литературного произведения Льва Николаевича. Как можно было его уложить в рамки мюзикла? Но создателям удалось очень точно передать концепцию Толстого, подробно рассказать всю историю!", - восхитился Игорь Николаев.
"Анна Каренина" - яркий, захватывающий, эмоциональный и высокотехнологичный спектакль по мотивам одного из величайших произведений Льва Николаевича Толстого. Девять мобильных экранов, многотонная металлическая конструкция и сотни световых приборов объединяются на сцене в настоящую декорацию будущего и создают стопроцентный эффект присутствия. И хотя от происходящего на сцене нас отделяют почти полтора столетия, события, разворачивающиеся перед глазами зрителей, по-настоящему увлекают и захватывают во все времена, они близки и понятны каждому.
В труппе мюзикла лучшие столичные артисты жанра: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Ольга Беляева, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Лика Рулла, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Максим Заусалин и многие другие.
Премьера мюзикла "Анна Каренина" состоялась 8 октября 2016 года, и весь премьерный сезон спектакль сопровождают неизменные аншлаги.
Ближайшие спектакли мюзикла "Анна Каренина" - с 16 по 28 мая и с 20 июня по 2 июля в Театре оперетты.
Официальный сайт мюзикла "Анна Каренина"