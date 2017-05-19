Специальная программа московской акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 19 мая 2017 г. /Департамент культуры города Москвы/. 20 мая Департамент культуры города Москвы проведет одиннадцатую "Ночь в музее". Бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где пройдут творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.

В этом году акция представит новые форматы событий в рамках специальной программы под слоганом "Время открытий".

На один день Сад "Эрмитаж" станет площадкой образовательного фестиваля "Открытые лекции". Послы московских музеев и культурных институций в формате экспресс-лекций и открытых интервью представят самые разные взгляды и подходы к явлениям, вещам и событиям. К примеру, арт-критик и историк искусства Сергей Хачатуров раскроет тайны и парадоксы уникального архитектурного направления "готический вкус", которое существовало в эпоху Екатерины II. Поговорим и о живописи: главный куратор Центра авангарда Еврейского музея Андрей Сарабьянов расскажет о том, какие новые смыслы открываются в работах русских авангардистов. На примерах работ Малевича, Кандинского, Татлина участники лекции узнают, как заново открыть для себя путь к этому особенному направлению искусства.

Также в фестивале примут участие художник и куратор Нового пространства Театра наций Вера Мартынов, журналист и модератор городских дискуссий Музея Москвы Дарья Варламова, фотограф Игорь Мухин, а также Олег Кулик, российский художник-перформансист, который представит отрывки из своего будущего фильма, посвященного фестивалю "Burning man".

Площадками для специальных событий акции станут секретные музейные места — московские музеи, заслуживающие особого зрительского внимания. Посетителям акции представится возможность взглянуть на "вечно бегущую Москву" как на совершенно новый, незнакомый город. Город с деревянными домами и палисадниками, тихими квартирами, хранящими дух и тайны "великих". Так, Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени станет площадкой для творческой встречи с фотографом Михаилом Рыжовым на тему "Настоящий портрет. Внутри и снаружи", в Доме Высоцкого на Таганке театральный режиссер, художественный руководитель театрального центра имени Вс. Мейерхольда, профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков расскажет о рифмах, возникающих между театром 60-х годов и современным театральным процессом, а в Мемориальном музее А.Н.Скрябина состоится дискуссия "Театр приходит в музей" режиссера Дмитрия Волкострелова и современного художника Ксении Перетрухиной. На эти события в секретных музейных местах можно зарегистрироваться на официальном сайте проекта - https://www.mos.ru/city/projects/museumnight/page833211.html#spec4

В два часа ночи обновленный после реновации дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке пригласит всех желающих на одно из ярчайших событий

акции – концерт, основанный на автобиографической прозе Цветаевой и ее стихотворном наследии. В стенах музея зазвучат сочинения поэта в исполнении актрисы Алисы Гребенщикова в сопровождении Московского камерного Шнитке-оркестра. Мероприятие состоится в концертном зале, однако будет транслироваться во все помещения Дома-музея: гости смогут услышать и даже увидеть происходящее, прогуливаясь по залам и комнатам. На событие необходима регистрация: https://www.mos.ru/city/projects/museumnight/page833211.html#spec4

Ознакомиться с полной программой "Ночи в музее" и спланировать свой музейный маршрут можно на официальном сайте акции mos.ru/museumnight.