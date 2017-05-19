Глава Поморья провел открытый урок для школьников в рамках Дня полярника

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел открытый урок для восьмиклассников архангельской школы № 14, посвященный 80-летию со дня начала работы советской дрейфующей станции "Северный полюс-1" и празднованию в России Дня полярника 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Впервые в жизни я проводил урок в школе. Мне было самому интересно пообщаться с будущими покорителями высоких широт. Я старался на примерах истории и сегодняшнего дня увлечь ребят Арктикой. Очень важно, чтобы молодые люди, живущие в Арктической зоне РФ, воспринимали эту территорию не как виртуальное пространство. Они должны знать, что это их земля, им здесь жить и нести за нее ответственность перед будущими поколениями", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Игорь Орлов рассказал школьникам, в частности, про открытие в 1937 году первой в мире полярной научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-1" под руководством Ивана Папанина.

"Вы только представьте себе: четыре человека и собака провели на дрейфующей льдине 274 дня. Они преодолели 2,5 тыс. км, достигнув района Гренландии. Результаты научных исследований, проведенных экспедицией за время дрейфа, получили мировое признание", - сообщил школьникам глава региона.

По информации пресс-службы, 22 мая делегация Архангельской области примет участие в официальных мероприятиях празднования Дня полярника в Москве. В ее состав войдут представители власти, науки, образования и бизнес-сообщества региона. Игорь Орлов вручит благодарности организаторам и участникам форума "Арктика - территория диалога" за весомый вклад в подготовку и проведение мероприятия.