"АльфаСтрахование" застрахует агротехнику Ростсельмаша для клиентов "Сбербанк Лизинг"

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"Сбербанк Лизинг" и СК "АльфаСтрахование" заключили партнерское соглашение, в рамках которого СК "АльфаСтрахование" будет оказывать услуги по страхованию техники крупнейшего производства агротехники в РФ — группы компаний Ростсельмаш.
"АльфаСтрахование" предлагает клиентам "Сбербанк Лизинга" защитить страхованием комбайны и уборочную технику отечественного производителя по специальным тарифам.
Кроме сниженных тарифов на защиту, технику Ростсельмаш можно приобрести в лизинг с использованием программ господдержки и специальному предложению "Сбербанк Лизинг" для аграриев, включая возможность приобретения прицепной и навесной техники в рамках отдельного договора лизинга. Сумма договора лизинга для предпринимателей аграрного сектора может достигать 24 млн рублей, а решение по сделке будет принято в течение 8 рабочих часов. При этом минимальный первоначальный взнос составляет 30% и 20% при суммах договора до 24 млн и 300 млн рублей соответственно.
Полная информация о приобретении техники для сельского хозяйства и ее страхования по сниженным тарифам доступна в офисах "Сбербанк Лизинг" и отделениях Сбербанка по работе с корпоративными клиентами.