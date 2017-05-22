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Международная выставка "НТИ ЭКСПО" пройдет 20-22 июня в Новосибирске

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22 мая, 10:50 UTC+3

Выставка науки, технологий и инноваций - крупнейшая в стране площадка для коммерциализации новых технологий

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Уникальная международная выставка достижений технологического развития "НТИ ЭКСПО" пройдет в рамках V Международного форума технологического развития "Технопром-2017" 20-22 июня в Новосибирске при поддержке правительства РФ, коллегии ВПК, Минпромторга России, Минэкономразвития России, МИДа РФ, правительства Новосибирской области. Организационный комитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Выставка науки, технологий и инноваций "НТИ ЭКСПО" - крупнейшая в стране площадка для коммерциализации новых технологий. Здесь ученые находят инвесторов, а предприниматели – технологические решения.

Цель выставки - содействие научно-технологическому развитию России в условиях новой промышленной революции и цифровой трансформации глобальной экономики. Сегодня становится значимым не только изобретение новых технологий, но и их ускоренное продвижение на рынки. Сделать этот процесс более эффективным и целенаправленным призвана выставка "НТИ ЭКСПО".

"НТИ ЭКСПО" – это коммуникационная территория, на которой производители рассказывают о том, что им надо для улучшения работы, делают запрос разработчикам на поиск необходимых для прорыва предложений. Со своей стороны ученые, технологи, инженеры-разработчики получают возможность представить свои наработки и компетенции крупным производителям. С этой целью на выставку приглашены технологические инвесторы, представители промышленных и производственных предприятий, венчурных фондов.

На выставке представляются передовые достижения во всех областях науки и перспективных исследований: от информационных технологий и искусственного интеллекта до нефтегазовых и арктических инновационных разработок.

Организаторы выставки уделяют большое значение ее практическим результатам. Специально для того, чтобы у всех участников выставки был шанс найти свою аудиторию, каждый экспонент заполняет паспорт и указывает людей или компании, которым может быть интересна его разработка. Организаторы обеспечивают присутствие на выставке представителей всех заинтересованных сторон, что способствует  доведению необходимой  информации до потенциальных партнеров и адресной работе с ними.

Участники "НТИ ЭКСПО" получают возможность представить свои проекты и предложения профессиональному кругу экспертов, отраслевым специалистам и производителям на специальной презентационной площадке Techno View. В данной презентационной зоне во время работы выставки запланирована насыщенная деловая программа с участием ведущих экспертов страны. Стратегическими партнерами Techno View являются Федеральное агентство научных организаций, Агентство по технологическому развитию и Роспатент.

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