Международный форум технологического развития "Технопром-2017" состоится 20-22 июня

Пятый, юбилейный Международный форум технологического развития "Технопром" состоится в Новосибирске 20-22 июня 2017 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр". Форум пройдет под лозунгом "Делай в России!".

Главная цель мероприятия 2017 года – разработка предложений по повышению конкурентоспособности российской экономики в условиях "новой промышленной революции". В этом году акцент будет сделан на отечественном производстве и промышленности, в частности, будет обстоятельно обсуждаться тема использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в гражданской сфере и диверсификации оборонной промышленности.

Юбилейный "Технопром-2017" будет проходить три дня:

Первый день ("молодежный") будет включать мероприятия, обеспечивающие вовлечение молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность.

Второй день ("стратегический") будет посвящен повестке диверсификации ОПК в гражданской сфере, развитию российской экономики в условиях "новой промышленной революции", вызовам импортозамещения на традиционных рынках и выхода на внешние рынки высокотехнологичной продукции.

Третий день ("рабочий") буде посвящен вопросам реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области как территориальной проекции НПР.

Традиционно в рамках форума состоится XI Сибирская венчурная ярмарка и экспертный симпозиум "Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды", а также выставка науки, технологий, инноваций "НТИ ЭКСПО", целью которой является содействие развитию организаций-лидеров шестого технологического уклада.

3 октября 2016 года правительство РФ утвердило концепцию V Международного форума технологического развития "Технопром-2017" и выставки "НТИ ЭКСПО".

Организаторы форума: правительство РФ, коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН.

Официальный сайт форума: forumtechnoprom.com

Концепция V МФТР "Технопром-2017"