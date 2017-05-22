Международный форум технологического развития "Технопром-2017" состоится 20-22 июня

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Пятый, юбилейный Международный форум технологического развития "Технопром" состоится в Новосибирске 20-22 июня 2017 года в МВК "Новосибирск Экспоцентр". Форум пройдет под лозунгом "Делай в России!".
Главная цель мероприятия 2017 года – разработка предложений по повышению конкурентоспособности российской экономики в условиях "новой промышленной революции". В этом году акцент будет сделан на отечественном производстве и промышленности, в частности, будет обстоятельно обсуждаться тема использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в гражданской сфере и диверсификации оборонной промышленности.
Юбилейный "Технопром-2017" будет проходить три дня:
Традиционно в рамках форума состоится XI Сибирская венчурная ярмарка и экспертный симпозиум "Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды", а также выставка науки, технологий, инноваций "НТИ ЭКСПО", целью которой является содействие развитию организаций-лидеров шестого технологического уклада.
3 октября 2016 года правительство РФ утвердило концепцию V Международного форума технологического развития "Технопром-2017" и выставки "НТИ ЭКСПО".
Организаторы форума: правительство РФ, коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, правительство Новосибирской области, Сибирское отделение РАН.
Официальный сайт форума: forumtechnoprom.com
Концепция V МФТР "Технопром-2017"