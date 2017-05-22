Липецкая область вошла в ТОП-10 рейтинга регионов по созданию комфортной городской среды

Липецкая область попала в десятку лучших субъектов РФ в рейтинге Минстроя РФ по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в управлении ЖКХ региона.

"Минстрой РФ сформировал промежуточный рейтинг регионов по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в котором Липецкая область находится в первой десятке", - говорится в сообщении.

При составлении рейтинга оценивалась динамика развития городской среды, учитывались реализуемые и планируемые проекты в регионах. В мониторинге приняли участие 72 субъекта РФ, отмечается в материале.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" разработан по инициативе президента России Владимира Путина. На его реализацию из федерального бюджета Липецкая область получит 170,6 млн рублей. На условиях софинансирования регион добавит еще 145,3 млн. Более 200 млн рублей планируется потратить на благоустройство дворов, остальное — на приведение в порядок мест массового отдыха. Предполагается, в частности, установить скамейки, урны, создать детские площадки, сделать освещение придомовых территорий. При этом жители сами определяют, каким будет их двор, что необходимо для создания комфортной обстановки, пояснили в управлении ЖКХ Липецкой области.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев считает, что крайне важно объединить усилия власти, гражданского общества, предпринимательского сообщества и всех неравнодушных липчан в решении задачи ревитализации. "Необходимо продолжать практику комплексной застройки, когда наряду с возведением целых микрорайонов создается вся сопутствующая инфраструктура. Если вести речь о парках и скверах, то они должны быть не просто местами для прогулок, а полноценными культурно-досуговыми пространствами", - приводятся в материале слова Олега Королева.