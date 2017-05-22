Стартовал набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 22 мая 2017 г. /Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года/. В Красноярске 21 мая официально стартовала кампания по набору волонтеров для работы на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Торжественное мероприятие прошло в Фанпарке "Бобровый лог" - объекте Студенческих игр и инвестиционном проекте генерального партнера Зимней универсиады-2019, компании "Норникель". Всего участие в событии приняли около 500 человек.

Пришедших на праздник приветствовали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко, генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов, генеральный директор Фанпарка "Бобровый лог" Елена Гаврилова.

"Многие гости и участники Студенческих игр именно через волонтеров будут знакомиться с Красноярском, с Россией, с нашей историей, традициями. Поэтому отбор и подготовка добровольных помощников, которые должны будут владеть и иностранными языками, и знаниями об истории края, и умением оказать первую медицинскую помощь, очень ответственное и важное дело. Кроме того, нам хочется сформировать особую энергию у волонтеров, чтобы они не просто выполняли свои функции, но и несли в себе силу нашего гостеприимства и радушия", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Затем почетные гости, в том числе делегация FISU, приехавшая в Красноярск на дебрифинг по итогам проведения XXVIII Всемирной зимней универсиады-2017 в г. Алматы, и будущие волонтеры присоединились к главному событию праздника - установлению рекорда по количеству людей, обнявших друг друга. Для фиксации результата Красноярск специально посетил официальный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов. В итоге был зарегистрирован рекорд по самым массовым объятиям с количеством участников 438 человек.

К этому историческому событию с помощью видеосвязи смогли приобщиться студенты из Норильска, Новосибирска, Кемерово, Архангельска и Казани, где в крупных вузах открыты штабы Зимней универсиады-2019. Для участников мероприятия на главной сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы города. Хедлайнером праздничного события стал гость из Санкт-Петербурга - DJ Feel (Филипп Беликов).

"Волонтеры играют важнейшую роль в организации столь масштабных

и значимых для нашей страны событий. На Зимнюю универсиаду-2019 мы предполагаем набрать и подготовить команду из 5000 добровольцев. Наша задача - отобрать людей, максимально вложиться в их образование, а для ребят - это возможность получить

и знания, и эмоции. Уже сейчас конкуренция среди желающих стать волонтерами Студенческих игр впечатляет. Мы получаем очень много заявок из других городов России - все хотят стать частью такого крупного международного события, как Зимняя универсиада 2019 года. В первую очередь мы планируем отдать предпочтение жителям Красноярского края, но также ожидаем порядка 800-1000 человек из других городов. Окончательно же команда добровольцев будет сформирована к сентябрю 2018 года", - говорит генеральный директор Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

Отметим, для того, чтобы подать заявку на участие в Зимней универсиаде-2019

в качестве волонтера, необходимо заполнить анкету на официальном сайте Игр: www.krsk2019.ru.

Дополнительная информация для СМИ: Бондарев Александр, начальник пресс-службы АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске", тел.: 8-923-540-2019.