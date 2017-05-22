Выездная сессия ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста" пройдет 24 мая в Перми

МОСКВА, 22 мая /Росконгресс/. 24 мая 2017 года в Перми пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста", организатором которой выступает Фонд "Росконгресс" совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром.

Основной фокус мероприятия будет направлен на перспективы развития моногорода Чусовой и территории опережающего развития (ТОР) в Пермском крае. Городу удалось получить особый статус, который подразумевает специальное управление, льготные ставки по налогам и особые условия для резидентов. О порядке получения статуса резидента, площадках для размещения производств и возможностях привлечения кадров участники выездной сессии ПМЭФ смогут узнать на презентационной сессии "Территории опережающего социально-экономического развития г. Чусовой".

Кроме того, на выездной сессии ПМЭФ в Перми особое внимание будет уделено вопросам привлечения инвестиций и эффективного использования инструментов, предоставляемых государством и институтами развития. Эксперты Российского экспортного центра проведут брифинг-сессию, посвященную вопросам продвижения российской продукции на внешних рынках и реализации комплексного подхода к оказанию услуг экспортерам. Также состоится пленарное заседание, в котором примут участие глава Пермского края Максим Решетников, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, представители местных органов власти, руководители бизнес-структур и ведущие российские эксперты.

Сессия в Перми продолжает цикл выездных мероприятий в преддверии Петербургского международного экономического форума. Итоги развития региональной экономики подведут в третий день форума на сессии "Регионы России: взгляд инвестора", в которой примет участие глава Пермского края Максим Решетников.

Петербургский международный экономический форум пройдет 1-3 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".

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Место проведения: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51Б, Пермская краевая филармония, Органный зал.