В Казани завершились Третьи Всемирные игры юных соотечественников, в которых приняли участие более 600 детей и подростков из 48 стран мира. Основной целью мероприятия является развитие детского и юношеского спорта, содействие развитию и укреплению связей соотечественников, проживающих за рубежом, с исторической родиной - Россией. Партнером Игр юных соотечественников второй год подряд выступает банк "Югра".

Торжественное открытие Игр состоялось 14 мая. В нем приняли участие Государственной Думы, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Отари Аршба, координатор проекта "Соотечественники" Ольга Зиновьева, а также депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров, который стал главным судьей на турнирах Игр.

Свое приветствие участникам направил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он отметил, что "спорт и творчество - это прекрасная основа для углубления доверия и взаимопонимания. Это особенно важно для развития сотрудничества между нашими странами".

Банк "Югра" традиционно поддерживает спортивные мероприятия в рамках программы социальной ответственности. В прошлом году банк начал сотрудничество с Федерацией школьного спорта и поддержал Вторые Всемирные Игры юных соотечественников в Сочи и Фестиваль дворового спорта в Подмосковье. За поддержку этих мероприятий банк "Югра" в 2017 году был удостоен премии "Спорт и Россия".

Алексей Нефедов, президент банка "Югра": "Нам приятно видеть, как с каждым годом растет количество участников, приезжают новые делегации, завязывается искренняя дружба между детьми, а через них – между городами и странами. Игры юных соотечественников стали не только хорошей традицией, которую знают и ценят во всем мире, но и возможностью познакомить детей с богатой историей и традициями их исторической родины. Конечно, очень важно возродить прежние крепкие отношения между нашими странами, и я рад, что банк "Югра" принимает в этом непосредственное участие, став одним из организаторов этого праздника".

Помимо спортивных соревнований, участники Игр приняли участие в насыщенной культурной программе: экскурсиях, мастер-классах с участием знаменитостей в том числе, пообщались с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. 16 мая юные соотечественники вместе с олимпийскими чемпионами и известными политиками заложили в Деревне Универсиады "Лес Победы". Эту акцию ребята посвятили памяти жертв террористических атак. Также участники игр провели форум: "Молодые соотечественники против терроризма" и обсудили, как противостоять экстремизму и терроризму в современном мире. Одним из важнейших мероприятий Третьих всемирных игр юных соотечественников стала интеллектуальная игра "Диалоги на русском". Ребята участвовали в увлекательных конкурсах на знание родного языка, литературы, истории и географии. А в конкурсе "Визитная карточка" были выбраны и награждены команды, которые наиболее интересно рассказали о своей стране, ее традициях и обычаях.

19 мая в рамках Игр состоялся "День Самбо". В нем приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ, чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Николай Валуев и депутат Государственной Думы, борец классического стиля Александр Карелин. Они рассказали юным спортсменам об уникальном, изобретенном в нашей стране виде единоборств и провели мастер-класс для всех желающих. Это мероприятие также прошло при поддержке банка "Югра", который в прошлом году стал партнёром международной федерации самбо (FIAS).

ПАО Банк "Югра" – универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.