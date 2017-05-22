ГМИИ ИМ. А.С. Пушкина отмечает 105-летие

МОСКВА, 22 мая 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 31 мая 2017 года празднует свой 105-й день рождения.

Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете открылся для публики 31 мая (13 июня) 1912 года. В 1932 году он был переименован в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году, в связи со 100-летием со дня смерти А.С. Пушкина, ему было присвоено имя поэта.

Сегодня в собрании Пушкинского музея около 700 000 единиц хранения. Это одно из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства разных эпох – с древнейших времен до наших дней.

На протяжении своей истории ГМИИ им. А.С. Пушкина не только ведет научную, хранительскую и выставочную работу, но дает возможность научному сообществу и широкой публике расширять знания в области искусства, знакомит российского зрителя с высшими достижениями мировой культуры, способствует включению отечественной культуры в международный художественный процесс.

Специально к 105-летию Пушкинского музея подготовлены особые сувениры – коллекция платков от дизайнера Маши Шаховой с изображением фрагментов потолочной росписи Главного здания музея, памятные значки от бренда "Heart of Moscow" по мотивам картин импрессионистов и старых мастеров, туалетная вода "105" с нотами бергамота, лимона, розы и мускуса от "Парфюмерного дома моды", а также лимитированный выпуск коробок с конфетами от ресторана "Кафе Пушкинъ".

25 мая Мемориальная квартира Святослава Рихтера тоже присоединяется к празднованиям и приглашает гостей на концерт "Французские и итальянские любовные мадригалы XVI и XVII столетий". Впервые в квартире на Большой Бронной выступит ансамбль старинной музыки "Bach-consort". Основная репертуарная концепция ансамбля – сочинения эпохи барокко и позднего возрождения, при этом все программы исполняются в аутентичной манере.

До конца мая в Парке Горького, рядом с центральным фонтаном, будет организована выставка архивных фотографий, рассказывающих об истории музея и его сотрудников, среди которых немало выдающихся деятелей науки и культуры.

В этот день музей будет не только принимать поздравления, но и дарить подарки – 31 мая для всех посетителей вход в Главное здание и в Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков будет осуществляться по бесплатным билетам.