В "Сколково" пройдет конференция Startup Village 2017

МОСКВА, 22 мая 2017 г. /Фонд "Сколково"/. 6-7 июня на территории Инновационного центра "Сколково" состоится конференция Startup Village 2017. Самое масштабное российское событие в области инноваций и предпринимательства пройдет в Москве в пятый раз.

Ключевая тема Startup Village 2017 – Highway to Tech, Money & Skills. В этом году на мероприятии ожидается 20 000 участников, 4000 технологических предпринимателей, 1500 инвесторов более чем из 30 стран мира.

Деловая программа конференции включает более 150 интерактивных сессий от лидеров технологического предпринимательства, охватывающих все сферы технологического бизнеса: от финтеха до беспилотников, от персонализированной медицины до умной энергетики, от новых материалов до биотехнологий. Формат мероприятия обеспечивает стартаперам открытое личное общение с легендами технологического предпринимательства и лидерами бизнеса.

Среди звезд мирового инновационного сообщества на Startup Village выступят:

Мартин Ролл, всемирно известный эксперт в области брендинга и маркетинговых стратегий;

Тристан Поллок, венчурный партнер 500 Startups, одного из самых престижных акселераторов для стартапов. Портфель фонда составляет около $200 млн, в программе участвует 1200 компаний из 50 стран мира;

Ализе де Тоннак, основатель венчурного фонда Seedstars, организатор международного конкурса для стартапов в 65+ странах. Это одна из самых быстроразвивающихся площадок для технологических предпринимателей в мире;

Бен Йоффе, генеральный партнер HAX, акселератора № 1 для хардверных стартапов с 200+ инвестиционными проектами по всему миру;

Тал Катран, гуру предпринимательства, акселерации, профессиональный ментор и инвестор из Израиля.

Традиционно в рамках конференции пройдет конкурс стартапов. У молодых предпринимателей будет уникальная возможность получить от 1 до 5 млн рублей. В этом году конкурс проходит по двум трекам для различных типов команд: "Конкурс компаний" с призовым фондом: 5 млн руб. за первое место; 3 млн — за второе место; 2 млн — за третье место, и "Конкурс идей" с призовым фондом 1 млн рублей за первые три места по направлениям: IT, Highprom, BIO.

На выставке проектов Startup Bazaar молодые инновационные компании представят перспективные разработки от прототипов до готовой продукции. В этом году участниками выставки станут более 150 стартапов.

В период проведения конференции будет работать сервис назначения встреч SV Partners, с помощью которого в 2016 году на площадке мероприятия было организовано 578 встреч инвесторов и стартапов. Для встреч будет отведена специальная зона.

Ознакомиться с полной программой мероприятия можно здесь.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь.

Справочная информация

Фонд "Сколково" – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда – мобилизация ресурсов России в области современных прикладных исследований через создание благоприятной среды для осуществления НИОКР по пяти приоритетным направлениям технологического развития: энергоэффективность, космос, биомедицина, ядерные и компьютерные технологии.

На фонд возложены функции управления проектом создания Инновационного центра "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-участникам (в начале 2017 года их число превысило 1600) особые экономические условия. Суммарная выручка компаний-участников составила 95,5 млрд рублей. Они создали 21,8 тыс. рабочих мест, получили 1100 патентов.

Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.

К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн кв. метров производственных, офисных и жилых помещений, в инновационном центре будут работать 35 000 человек. Сайт: www.sk.ru

Контакты для СМИ:

Барщевская Александра,

пресс-секретарь

Фонд "Сколково"

Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657

E-mail: ab@sk.ru