Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Событийный фестиваль "Сиреневый рай" стартовал в Липецкой области

Новости партнеров
22 мая, 15:29 UTC+3

Гости праздника смогли попасть на "Бал цветов" и принять участие в "Сиреневом хороводе"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Администрация Липецкой области

Событийный фестиваль "Сиреневый рай" в торжественной обстановке открыл глава администрации Липецкой области Олег Королев. Мероприятия продлятся до конца недели, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Гости праздника смогли попасть на "Бал цветов" и принять участие в "Сиреневом хороводе". На одной из площадок открылась выставка картин "Сиреневая палитра" и прошел конкурс мастеров-умельцев на лучшую творческую работу, выполненную в разных техниках декоративно-прикладного творчества. Желающие также смогли попробовать блюда национальной кухни со столов мини-подворий всех сельских поселений района", - говорится в сообщении.

Мероприятия проходят на территории дендрологического парка "Лесостепная опытно-селекционная станция" в Становлянском районе и продлятся до 28 мая. "Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции. Ведь даже в ноябре здесь можно любоваться полями цветущих флоксов", - сказал Олег Королев. Он также отметил значимость работы сотрудников станции, которые сохраняют и приумножают дендрологические коллекции.

На базе Лесостепной станции, где располагается дендропарк, собрана коллекция, насчитывающая около 1 186 тыс. видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из северных районов Европы, Азии, Северной Америки. В ее состав входят 96 сортов сирени, 38 сортов чубушника, 102 редких и исчезающих вида растений, занесенных в "Красную книгу". Ежегодно дендропарк посещают более 7,5 тыс. туристов. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов
2
Сыры из молока французских коз на Урале получили имя
2
В турнире по дзюдо среди ветеранов и кадетов приняли участие более 150 спортсменов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
Николай Чудотворец. Досье
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама