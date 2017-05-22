Событийный фестиваль "Сиреневый рай" стартовал в Липецкой области

Событийный фестиваль "Сиреневый рай" в торжественной обстановке открыл глава администрации Липецкой области Олег Королев. Мероприятия продлятся до конца недели, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Гости праздника смогли попасть на "Бал цветов" и принять участие в "Сиреневом хороводе". На одной из площадок открылась выставка картин "Сиреневая палитра" и прошел конкурс мастеров-умельцев на лучшую творческую работу, выполненную в разных техниках декоративно-прикладного творчества. Желающие также смогли попробовать блюда национальной кухни со столов мини-подворий всех сельских поселений района", - говорится в сообщении.

Мероприятия проходят на территории дендрологического парка "Лесостепная опытно-селекционная станция" в Становлянском районе и продлятся до 28 мая. "Дендрологический парк – это уникальный уголок природы и истории. Каждый, кто посетит это красивейшее место, получит только положительные эмоции. Ведь даже в ноябре здесь можно любоваться полями цветущих флоксов", - сказал Олег Королев. Он также отметил значимость работы сотрудников станции, которые сохраняют и приумножают дендрологические коллекции.

На базе Лесостепной станции, где располагается дендропарк, собрана коллекция, насчитывающая около 1 186 тыс. видов, 129 форм, 202 сорта, 163 разновидности и 118 гибридов деревьев и кустарников из северных районов Европы, Азии, Северной Америки. В ее состав входят 96 сортов сирени, 38 сортов чубушника, 102 редких и исчезающих вида растений, занесенных в "Красную книгу". Ежегодно дендропарк посещают более 7,5 тыс. туристов.