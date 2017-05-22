Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше 1 тыс. человек приняли участие в велопробеге "Дорога Минина" в Нижегородской области

Новости партнеров
22 мая, 15:42 UTC+3

Велосипедисты преодолели 63 км

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юлия Горшкова

Свыше 1 тыс. человек приняли участие в XII Открытом велопробеге "Дорога Минина" в Нижегородской области. Часть средств от организационных взносов пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия велопробег стал благотворительным. Средства в размере 10% от организационного взноса пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля", - говорится в сообщении.

Более 1 тыс. человек проехали 63 км по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года – от памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде до монумента Минина в Балахне. По традиции на велосипед сел и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который в процессе движения отвечал на вопросы велосипедистов.

"Пришлось развить большую скорость, преодолевать сопротивление ветра – это зарядка на целую неделю. Каждый, кто сегодня участвовал, ребенок или взрослый, все – победители", - заявил Валерий Шанцев.

Открытый велопробег проводится фондом "Нижегородский Кремль" при поддержке правительства Нижегородской области, Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов "Облсовпроф" и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. В акции ежегодно участвуют не только нижегородцы, но и представители других городов, в том числе из Казани, Владимира, Самары. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов
2
Сыры из молока французских коз на Урале получили имя
2
В турнире по дзюдо среди ветеранов и кадетов приняли участие более 150 спортсменов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с США
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
Николай Чудотворец. Досье
7
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама