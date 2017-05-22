Свыше 1 тыс. человек приняли участие в велопробеге "Дорога Минина" в Нижегородской области

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Свыше 1 тыс. человек приняли участие в XII Открытом велопробеге "Дорога Минина" в Нижегородской области. Часть средств от организационных взносов пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия велопробег стал благотворительным. Средства в размере 10% от организационного взноса пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля", - говорится в сообщении.
Более 1 тыс. человек проехали 63 км по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года – от памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде до монумента Минина в Балахне. По традиции на велосипед сел и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который в процессе движения отвечал на вопросы велосипедистов.
"Пришлось развить большую скорость, преодолевать сопротивление ветра – это зарядка на целую неделю. Каждый, кто сегодня участвовал, ребенок или взрослый, все – победители", - заявил Валерий Шанцев.
Открытый велопробег проводится фондом "Нижегородский Кремль" при поддержке правительства Нижегородской области, Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов "Облсовпроф" и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. В акции ежегодно участвуют не только нижегородцы, но и представители других городов, в том числе из Казани, Владимира, Самары.