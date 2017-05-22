В Нижнем Новгороде построят круизное судно "Золотое кольцо" на 212 мест

Строительство нового круизного судна пассажирского класса "Золотое кольцо" на 212 мест начнется в Нижнем Новгороде в июне 2017 года. Об этом сообщил глава Нижегородской области Валерий Шанцев на Владимирском межрегиональном экономическом форуме.

"В июне 2017 года будет заложено новое круизное судно пассажирского класса "Золотое кольцо" на 212 мест, и по Волге вновь будут ходить круизные суда, которых сейчас практически нет", - сказал Валерий Шанцев, уточнив, что в регионе уже построена серия круизных судов "Сура", "Колесов", "Доброход".

Глава региона подчеркнул, что водный туризм становится перспективным направлением отрасли. "Круизы в комфортабельных каютах сейчас популярны по всему миру. Каждый новый туристический проект формирует вокруг себя дополнительные рабочие места, в первую очередь, в сфере обслуживания, кафе, гостиницах и производстве сувениров", - пояснил губернатор.

По данным Росстата, по объему въездного турпотока Нижегородская область входит в десятку регионов-лидеров России. В 2016 году этот показатель составил почти 1,5 млн человек в год.

Ранее сообщалось, что в 2006 году Валерий Шанцев подписал областную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области", предполагающую господдержку инвестиционных проектов в туристической отрасли.