Шестая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России состоится 29 мая

МОСКВА, 22 мая 2017 г. /Вольное экономическое общество России/. 29 мая 2017 года в 12:00 состоится шестая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России в Медиацентре "Российской газеты".

Тема экспертной сессии: "Стратегия пространственного развития: практические аспекты".

Модератор: Бодрунов С.Д. – Президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.

С основными докладами по тематике сессии выступят: Смушкин З.Д. – председатель совета директоров группы "Илим", Чугуевская Е.С. – директор Департамента стратегического и территориального планирования Министерства экономического развития Российской Федерации.

Участники сессии: ведущие эксперты, представители органов государственной власти, бизнес-сообщества.

Место проведения: г. Москва, ул. Правды 24, стр. 4, Медиацентр "Российской газеты" (вход по списку при наличии паспорта).

Справки и аккредитация: +7 (495) 609-07-60, info@veorus.ru