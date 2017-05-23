В Челябинской области вырос индекс промышленного производства

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая. /ТАСС/. За четыре месяца 2017 года в Челябинской области отмечен рост промышленного производства 0,7%, сообщили в управлении пресс-службы губернатора по итогам аппаратного совещания.

"Министр экономического развития региона Сергей Смольников представил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому статистические показатели социально-экономического развития за четыре месяца 2017 года. Статистика подтверждает, что за четыре месяца этого года в регионе отмечен рост промышленного производства 0,7%. Это соответствует уровню общероссийских показателей" - сообщают в управлении.

Драйверами на территории Челябинской области остается металлургия (+1,3%), деревообработка (+22%), рост в целом показывают обрабатывающие производства и предприятия легкой промышленности.

В управлении отмечают, что в регионе растут и реальные доходы населения. По словам министра, в прошлом году на Южном Урале отмечалось снижение этого показателя. "В этом по общему кругу предприятий в области средняя заработная плата составляет 29880 рублей, рост на 5,9%, а индекс цен – 103, 6%. Таким образом, реальные доходы населения увеличились на 2,2%. Это не так много, но наметилась положительная тенденция", – резюмировал Смольников.