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В нулевой день ПМЭФ пройдет III Российский форум малого и среднего предпринимательства

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23 мая, 11:17 UTC+3
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Санкт-Петербург, 23 мая. /Росконгресс/. 31 мая 2017 года, в нулевой день XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится III Российский форум малого и среднего предпринимательства, организаторами которого выступают фонд "Росконгресс" и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

В рамках мероприятия планируется обсудить развитие потенциала малого и среднего предпринимательства в России, а также расширение диалога с органами государственной власти с целью повышения эффективности инфраструктурной, финансовой и институциональной поддержки малого и среднего бизнеса, снижения административных барьеров.

В этом году программу дополнят мероприятия в новых форматах. Форум откроет бизнес-зарядка "Идеи. Стратегии, технологии от успешных предпринимателей". Также пройдут мастер-классы, посвященные финансам и закупкам государственных корпораций у МСП и панельная дискуссия "Эффективное производство и производительность труда".

На полях форума будет организована биржа деловых контактов и презентованы инвестиционные проекты.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание на тему "Предпринимательство — это модно. Как стимулировать и развивать культуру предпринимательства в России: пример цифровых технологий", в работе которого примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, а также основатели ряда ставших известными отечественных брендов.

Более подробная информация — на официальном сайте мероприятия: www.smeforum.ru, где до 19 мая 2017 г. открыта регистрация.

По вопросам информационного партнерства — Ольга Такшаитова, специалист по работе со СМИ и продвижению проектов, olga.takshaitova@roscongress.org.

Для аккредитации на форум МСП запрос направлять по адресу media@roscongress.org

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