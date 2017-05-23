Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участников ПМЭФ-2017 ожидает насыщенная культурно-спортивная программа

Новости партнеров
23 мая, 11:41 UTC+3

Традиционно часть культурных и спортивно-зрелищных мероприятий пройдет на основе благотворительности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Фонд "Росконгресс"

МОСКВА, 23 мая /Росконгресс/. 22 мая 2017 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная анонсированию культурной и спортивной программы предстоящего Петербургского международного экономического форума. В мероприятии приняли участие статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский, заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, заместитель директора, руководитель дирекции спортивных, зрелищных и специальных программ фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, руководитель дирекции культурных программ фонда "Росконгресс" Елена Мезенцева.

Традиционно часть культурных и спортивно-зрелищных мероприятий пройдет на основе благотворительности. В частности, в рамках Года борьбы против меланомы 31 мая на сцене Михайловского театра состоится торжественный гала-концерт с участием звезд мирового балета: Николая Цискаридзе, Дениса Родькина, Ирины Перрен и Марата Шемиунова.

В тот же день будет организован приветственный коктейль от имени председателя организационного комитета ПМЭФ-2017. Гостями вечера станут российские и зарубежные государственные деятели, основные спикеры и модераторы форума, главы крупных корпораций. В программе вечера - выступление вокально-инструментальных коллективов в стиле популярного джаза и эстрады.

На Торговой площади в Петергофе 31 мая состоится церемония открытия светомузыкального фонтана. Кроме того, в дни проведения форума участники смогут посетить Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе, а 1 июня - дворцы Русского музея.

В концертном зале Мариинского театра 1 июня запланировано выступление Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и участников ПМЭФ-2017 пройдет 2 июня в Центральном выставочном зале "Манеж". В рамках данного мероприятия откроется выставка работ скульптора и художника Даши Намдакова. С 7 июня и до конца месяца выставка будет открыта для посещения гостями и жителями города.

3 июня для жителей Санкт-Петербурга, гостей и участников форума на Дворцовой площади будет организован музыкальный фестиваль "Петербург.Live", посвященный 55-летию Виктора Цоя. Перед зрителями выступят популярные рок-коллективы: "Пикник", "Пилот", "Кукрыниксы", "Северный флот", "Бригадный подряд", Тhe Hatters - которые исполнят наиболее известные песни группы "Кино".

В Александринском театре состоится концерт Миланского симфонического оркестра им.Джузеппе Верди. В программе - произведения П.И. Чайковского, О. Респиги и И. Брамса.

Спортивная программа ПМЭФ-2017 открывается 31 мая футбольным матчем, который пройдет в рамках всероссийской благотворительной акции "Под флагом Добра!". В этот же день участники форума смогут принять участие в гала-матче по хоккею. "Фонд "Росконгресс" предлагает участникам ПМЭФ широкий диапазон форматов общения, выходящий за рамки дискуссий и пленарных заседаний. Таким образом, делегаты форума получат возможность прийти к более высокой степени доверия и заключить больше договоров", - отметил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы Александр Карелин.

Одним из самых захватывающих событий спортивной части форума станет гала-матч по баскетболу "VTB Arena Open: Матч двух столиц" на Кубок Фонда "Росконгресс" между сборными Санкт-Петербурга и Москвы. 1 июня на баскетбольную площадку выйдут известные российские политики, бизнесмены, артисты, спортсмены. "Гала-матчи по хоккею и баскетболу пройдут в серьезном международном формате. Форум станет пространством доверия, на котором крупный бизнес и все заинтересованные стороны увидят, что существуют долгосрочные программы сотрудничества с международными спортивными институтами. Именно поддержка крупного российского и зарубежного бизнеса наряду с поддержкой государства позволит реализовать крупнейшие спортивные проекты, которые планирует провести Россия", - сказал заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов. 

3 июня в сестрорецком парке "Дубки" состоится VI Международный турнир по мини-футболу среди сотрудников консульств Санкт-Петербурга и представителей народной дипломатии. В программе мероприятия: спортивные конкурсы для участников и зрителей, конно-спортивное шоу и концертная программа. В это же время на Елагином острове пройдет традиционный для форума турнир по теннису "Белые ночи - Кубок Фонда „Росконгресс“". Теннисный клуб "Елагин остров" также примет соревнования по шахматам и бильярду. 

Кубок Фонда "Росконгресс" пройдет 3 июня в спорткомплексе имени В.И. Алексеева и станет первым турниром на открывающемся в июне первом полноценном гольф-поле Санкт-Петербурга - в гольф-клубе "Петергоф". Участники получат уникальную возможность первыми пройти и оценить 18-луночное поле Северной столицы, сочетающее в себе контрастные ландшафтные и урбанистические виды. Гольф-клуб "Петергоф" расположен непосредственно в Петергофе, рядом с парком Александрия и бывшей летней великокняжеской резиденцией Михайловка.

Самым масштабным событием спортивной программы станут II Санкт-Петербургские корпоративные игры. 3 июня около тысячи сотрудников государственных и коммерческих структур Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации будут соревноваться в 15 видах спорта в спорткомплексе имени В.И. Алексеева. "Для Министерства спорта важна тема развития и создания условий для занятий спортом для экономически активного населения. Наша задача - использовать любые возможности для популяризации спорта, и мы очень заинтересованы в площадке Петербургского международного экономического форума. В спортивной программе примут участие руководители самого высокого ранга. Для развития спорта очень важно, что руководители дружат со спортом, понимают его значимость для корпоративной культуры", - подчеркнула заместитель министра спорта Марина Томилова.

Петербургский международный экономический форум состоится 1-3 июня 2017 года под девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". 

Подробная информация: www.forumspb.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
"Уралкабель" поставил первые образцы проводов мировому производителю автокомпонентов
2
Сыры из молока французских коз на Урале получили имя
2
В турнире по дзюдо среди ветеранов и кадетов приняли участие более 150 спортсменов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
2
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама