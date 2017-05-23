Участников ПМЭФ-2017 ожидает насыщенная культурно-спортивная программа

МОСКВА, 23 мая /Росконгресс/. 22 мая 2017 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная анонсированию культурной и спортивной программы предстоящего Петербургского международного экономического форума. В мероприятии приняли участие статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский, заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, заместитель директора, руководитель дирекции спортивных, зрелищных и специальных программ фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, руководитель дирекции культурных программ фонда "Росконгресс" Елена Мезенцева.

Традиционно часть культурных и спортивно-зрелищных мероприятий пройдет на основе благотворительности. В частности, в рамках Года борьбы против меланомы 31 мая на сцене Михайловского театра состоится торжественный гала-концерт с участием звезд мирового балета: Николая Цискаридзе, Дениса Родькина, Ирины Перрен и Марата Шемиунова.

В тот же день будет организован приветственный коктейль от имени председателя организационного комитета ПМЭФ-2017. Гостями вечера станут российские и зарубежные государственные деятели, основные спикеры и модераторы форума, главы крупных корпораций. В программе вечера - выступление вокально-инструментальных коллективов в стиле популярного джаза и эстрады.

На Торговой площади в Петергофе 31 мая состоится церемония открытия светомузыкального фонтана. Кроме того, в дни проведения форума участники смогут посетить Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе, а 1 июня - дворцы Русского музея.

В концертном зале Мариинского театра 1 июня запланировано выступление Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга для гостей и участников ПМЭФ-2017 пройдет 2 июня в Центральном выставочном зале "Манеж". В рамках данного мероприятия откроется выставка работ скульптора и художника Даши Намдакова. С 7 июня и до конца месяца выставка будет открыта для посещения гостями и жителями города.

3 июня для жителей Санкт-Петербурга, гостей и участников форума на Дворцовой площади будет организован музыкальный фестиваль "Петербург.Live", посвященный 55-летию Виктора Цоя. Перед зрителями выступят популярные рок-коллективы: "Пикник", "Пилот", "Кукрыниксы", "Северный флот", "Бригадный подряд", Тhe Hatters - которые исполнят наиболее известные песни группы "Кино".

В Александринском театре состоится концерт Миланского симфонического оркестра им.Джузеппе Верди. В программе - произведения П.И. Чайковского, О. Респиги и И. Брамса.

Спортивная программа ПМЭФ-2017 открывается 31 мая футбольным матчем, который пройдет в рамках всероссийской благотворительной акции "Под флагом Добра!". В этот же день участники форума смогут принять участие в гала-матче по хоккею. "Фонд "Росконгресс" предлагает участникам ПМЭФ широкий диапазон форматов общения, выходящий за рамки дискуссий и пленарных заседаний. Таким образом, делегаты форума получат возможность прийти к более высокой степени доверия и заключить больше договоров", - отметил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы Александр Карелин.

Одним из самых захватывающих событий спортивной части форума станет гала-матч по баскетболу "VTB Arena Open: Матч двух столиц" на Кубок Фонда "Росконгресс" между сборными Санкт-Петербурга и Москвы. 1 июня на баскетбольную площадку выйдут известные российские политики, бизнесмены, артисты, спортсмены. "Гала-матчи по хоккею и баскетболу пройдут в серьезном международном формате. Форум станет пространством доверия, на котором крупный бизнес и все заинтересованные стороны увидят, что существуют долгосрочные программы сотрудничества с международными спортивными институтами. Именно поддержка крупного российского и зарубежного бизнеса наряду с поддержкой государства позволит реализовать крупнейшие спортивные проекты, которые планирует провести Россия", - сказал заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

3 июня в сестрорецком парке "Дубки" состоится VI Международный турнир по мини-футболу среди сотрудников консульств Санкт-Петербурга и представителей народной дипломатии. В программе мероприятия: спортивные конкурсы для участников и зрителей, конно-спортивное шоу и концертная программа. В это же время на Елагином острове пройдет традиционный для форума турнир по теннису "Белые ночи - Кубок Фонда „Росконгресс“". Теннисный клуб "Елагин остров" также примет соревнования по шахматам и бильярду.

Кубок Фонда "Росконгресс" пройдет 3 июня в спорткомплексе имени В.И. Алексеева и станет первым турниром на открывающемся в июне первом полноценном гольф-поле Санкт-Петербурга - в гольф-клубе "Петергоф". Участники получат уникальную возможность первыми пройти и оценить 18-луночное поле Северной столицы, сочетающее в себе контрастные ландшафтные и урбанистические виды. Гольф-клуб "Петергоф" расположен непосредственно в Петергофе, рядом с парком Александрия и бывшей летней великокняжеской резиденцией Михайловка.

Самым масштабным событием спортивной программы станут II Санкт-Петербургские корпоративные игры. 3 июня около тысячи сотрудников государственных и коммерческих структур Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других субъектов Российской Федерации будут соревноваться в 15 видах спорта в спорткомплексе имени В.И. Алексеева. "Для Министерства спорта важна тема развития и создания условий для занятий спортом для экономически активного населения. Наша задача - использовать любые возможности для популяризации спорта, и мы очень заинтересованы в площадке Петербургского международного экономического форума. В спортивной программе примут участие руководители самого высокого ранга. Для развития спорта очень важно, что руководители дружат со спортом, понимают его значимость для корпоративной культуры", - подчеркнула заместитель министра спорта Марина Томилова.

Петербургский международный экономический форум состоится 1-3 июня 2017 года под девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".

Подробная информация: www.forumspb.com