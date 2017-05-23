Выставка номинантов премии "Инновация" открывается 26 мая

МОСКВА, 23 мая 2017 г. /Оргкомитет премии/. Государственный центр современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" объявляет место и даты проведения выставки номинантов государственной премии в области современного искусства "Инновация".

Выставка пройдет с 26 мая по 25 июня во флигеле "Руина" Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева и станет первым проектом в стенах этого здания после масштабной реконструкции.

Экспозицию представят лауреат премии "Инновация" 2008 года куратор Анна Зайцева и архитектурное бюро Kleinewelt Architekten.

Николай Переслегин, партнер Kleinewelt Architekten:

"Делать выставку номинантов премии "Инновация" в таком выдающемся пространстве - особая ответственность для архитектора. Флигель "Руина" и до реконструкции был почти священным местом. В этом обладающим особой аурой и обаянием старинном московском здании располагалась мастерская архитектора и художника Александра Бродского, сюда многие из нас еще недавно ходили на выставки, которые делал, к сожалению, уже ушедший от нас директор музея архитектуры Давид Саркисян. Приглашение поучаствовать в создании выставки именно в этом месте стало большой честью для нашего бюро. В процессе работы мы стремимся не только создать легкое и стерильное пространство, но также подчеркнуть наше трепетное отношение к стенам, сводам и даже воздуху этого уникального произведения архитектуры".

Список номинантов доступен на сайте www.artinnovation.ru

Адрес места проведения выставки: ул. Воздвиженка, 5/25

Пресс-показ: 25 мая 2017 года в 17:00

Открытие: 25 мая 2017 года в 19:00

Жюри премии "Инновация":

Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея

Каролин Буржуа (Франция), куратор фонда Франсуа Пино

Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Тереза Мавика, директор фонда V-A-C

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы

Церемония награждения лауреатов Государственной премии в области современного искусства "Инновация" состоится в Москве 30 мая 2017 года.

О премии

Проект был учрежден в 2005 году Государственным центром современного искусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и назывался Всероссийский конкурс в области современного визуального искусства "Инновация". Цель премии - содействие авторам, работающим в области современного визуального искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение внимания широкой общественности к основным процессам в российском актуальном искусстве. С 2017 года проект называется государственная премия в области современного искусства "Инновация".