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Конференция "от Лиссабона до Владивостока" пройдет в нулевой день ПМЭФ 2017 31 мая

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23 мая, 12:31 UTC+3
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая 2017 г. /Росконгресс/. 31 мая 2017 года в рамках программы "нулевого дня" Петербургского международного экономического форума состоится конференция по развитию сотрудничества на территории от Лиссабона до Владивостока, организатором которой выступает фонд "Росконгресс".

Формирование общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, налаживание практического взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом с учетом роли в этом процессе Российской Федерации является сегодня одной из актуальных задач, реализация которой будет способствовать обеспечению устойчивого развития всего Евразийского континента.

Основными направлениями работы конференции станут экспертное обсуждение направлений и проектов возможного сотрудничества на евразийском пространстве, рассмотрение практического значения этой инициативы для развития бизнеса в регионе, а также диалог об активации взаимоотношений между странами - участницами ЕС и ЕАЭС.

В рамках деловой программы конференции предполагается рассмотрение инициативы "от Лиссабона до Владивостока" с практической точки зрения в формате бизнес-диалога, состоится торжественный прием в г. Павловске с презентацией будущих мероприятий, посвященных тематике конференции.

Среди приглашенных докладчиков:

  • Николай Гордеев, президент, председатель правления ПАО "ОФК Банк"
  • Алексей Груздев, заместитель министра экономического развития Российской Федерации
  • Сергей Катырин, председатель правления, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
  • Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты
  • Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
  • Жан-Пьер Тома, президент Thomas Vendome Investment
  • Антонио Фаллико, председатель совета директоров АО "Банк Интеза"
  • Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (AEВ)
  • Маттиас Шепп, глава московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии
  • Ульф Шнайдер, генеральный директор SCHNEIDER GROUP

Генеральный партнер конференции — ПАО "ОФК Банк".

Партнеры конференции — Thomas Vendome Investment, АО "Банк Интеза" и SCHNEIDER GROUP.

Конференция проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Ассоциации европейского бизнеса (AEВ).

По вопросам информационного партнерства вы можете обращаться к специалисту по работе со СМИ и продвижению проектов Ольге Такшаитовой, olga.takshaitova@roscongress.org. Для аккредитации на конференцию просьба направлять запрос по адресу media@roscongress.org

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