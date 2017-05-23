Выставка, посвященная 200-летию московского Манежа, открывается 27 мая

МОСКВА, 23 мая 2017 г. /Пресс-служба ЦВЗ "Манеж"/. В Москве 27 мая открывается выставка "Гений Места: от экзерциргауза к выставочному залу. 200 лет в истории", посвященная 200-летию Манежа.

В экспозицию войдут произведения и документы, рассказывающие об истории московского Манежа.

Юбилейная выставка в залах Манежа отражает все этапы его истории, наполненной драматическими событиями. В экспозицию вошли архитектурные планы и макеты, архивные документы и фотографии, портреты и мундиры выдающихся деятелей, непосредственно связанных с историей Манежа, произведения искусства и экспонаты, когда-то уже выставлявшиеся на этой площадке. В выставочном проекте принимают участие Военно-исторический архив, Государственный архив Российской Федерации, Государственный Исторический музей, Москомархитектура, Мультимедиа Арт Музей, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Музей железнодорожного транспорта, Музейное объединение "Музей Москвы", Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, Политехнический музей, Российская Государственная библиотека, Государственная Третьяковская галерея, Научно-исследовательский музей Российской академии художеств, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева и Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, Музей путей сообщения в Санкт-Петербурге, Государственный центральный архив и другие архивы Москвы и Санкт-Петербурга

На протяжении двухсот лет политическая и культурная жизнь страны разворачивались в непосредственной близости, а порой и внутри самого здания. Архитектурное сооружение, возведенное в 1817 году по случаю празднования пятилетия победы России над Наполеоном, изначально предназначалось для армейских учений и носило гордое название Экзерциргауз. Уникальный проект испанского инженера Августина Бетанкура позволял свободно проводить занятия внутри помещения, лишенного традиционных колонн и перегородок. Бетанкур разработал оригинальную, не имеющую мировых аналогов конструкцию деревянных стропил, способных без опор перекрыть пролет в 44,86 метра. Вся конструкция опиралась лишь на наружные стены. Подвесной потолок (впервые использованный в нашей стране именно в этом проекте), крепился непосредственно к кровле и прятал ажурную систему ферм. Прекрасную освещенность давали огромные окна, площадь которых составляла треть общей площади стен. В 1825 году знаменитый московский зодчий Осип Иванович Бове украсил здание лепными и штукатурными украшениями на военную тематику.

Однако на этом "военная" история Манежа завершилась. После смерти императора Александра I здание использовалось исключительно в мирных целях. Манеж превратился в элитный центр народных гуляний на Пасху, Масленую неделю и Рождество. Пока простые люди мерзли на Девичьем поле, состоятельная публика за немаленькие по тем временам деньги (утром - 50 копеек, вечером - рубль и больше) могла наслаждаться карамельными петушками, каруселями и балаганными представлениями в тепле и комфорте. В прочие дни в Манеже можно было посмотреть на конные состязания, получить уроки верховой, а впоследствии и велосипедной езды. К числу посетителей, прошедших полный курс обучения, принадлежал граф Лев Николаевич Толстой. В юности он учился в Манеже управлять лошадью, а в возрасте 67 лет, к немалой радости своих поклонников, освоил двухколесного "коня".

Во второй половине XIX века статус Манежа заметно повысился. Выходцы из купеческой среды, а ныне - процветающая буржуазия и представители состоятельного среднего класса, оказались не только достойными ценителями науки и культуры, но и щедрыми меценатами. В зале Манежа регулярно проходили "Всем доступные Голицынские концерты" и "Общедоступные народные концерты", а в 1867 году состоялось триумфальное выступление Гектора Берлиоза. С 60-х годов XIX века Манеж все чаще стал выполнять не только развлекательную, но и просветительскую роль. Лекции, выставки, позволявшие вживую лицезреть торжество человеческого разума над природой были необычайно популярны и в Манеже с успехом прошли Этнографическая (1867) и Антропологическая (1879) выставки. Но наибольший общественный резонанс имела Политехническая выставка 1872 года, организованная по принципу знаменитых Всемирных выставок в Париже и Лондоне. Именно ей обязан своим рождением Политехнический музей в Москве. Другим эпохальным событием в выставочной жизни Манежа стала экспозиция "30 лет МОСХ", открывшаяся в 1962 году. Скандал вокруг произведений художников студии Белютина, Эрнста Неизвестного и других шестидесятников открыл новую страницу в жизни московского художественного андеграунда.

За прошедшие столетия здание Манежа претерпело немало потрясений: трескались и разрушались балки из драгоценной лиственницы, бомба, разорвавшаяся в октябре 1941 года в непосредственной близости от здания, значительно повредила лепнину. В советскую эпоху здесь расположился правительственный гараж. Стены здания были обезображены техническими пристройками. Наконец, 14 марта 2004 года в здании произошел сильный пожар, уничтоживший уникальные перекрытия.

Но уже на следующий день было принято решение - Манеж восстанавливать. В процессе реконструкции был сделан минус второй этаж, что увеличило выставочную площадь до 6000 кв. м. 18 апреля 2005 года, новый Манеж снова открыл свои двери москвичам. Сегодня Центральный Манеж является одним из самых крупных выставочных залов в Москве.