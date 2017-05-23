Россия представит достижения отечественной энергетики в рамках ЭКСПО-2017

МОСКВА – Астана, 23 мая 2017. В период с 10 июня по 10 сентября 2017 года в г. Астане (Республика Казахстан) состоится Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего".

"Мы раскроем главную тему ЭКСПО-2017 через энергетический потенциал нашей страны, – комментирует событие генеральный комиссар российской секции Георгий Каламанов. Ведь Россия располагает самыми разнообразными современными энергетическими ресурсами, как традиционными, так и альтернативными. Мы считаем, что наш потенциал способен предложить перспективные решения многих проблем. В связи с этим, основная задача экспозиции России – показать посетителям наши технологические возможности", – подчеркнул Г. Каламанов.

К участию в российской секции на ЭКСПО-2017 было приглашено порядка 200 национальных предприятий и субъектов Российской Федерации. В числе партнеров российского павильона: АО "ОХК "УРАЛХИМ", "Уралкалий", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ПАО "Транснефть", ПАО "Россети", ПАО "ГМК "Норильский никель" и ряд других компаний. Среди регионов России: Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская области, правительство Москвы, правительство Санкт-Петербурга и другие субъекты РФ.

В рамках участия России на ЭКСПО-2017 будет организована международная деловая программа, посвященная самым актуальным направлениям в энергетической сфере. Главной темой станет поиск глобального энергетического баланса. Программа условно разделена на тематические треки, продолжительность каждого – одна неделя. Подробная программа доступна на сайте российского павильона (http://www.russiaexpo2017.ru/partners-and-participants/preliminary-program/).

Экспозиция России является одной из крупнейших на ЭКСПО-2017 и составляет более 1 000 кв. м. Выставочная зона раскроет тему энергетического потенциала нашей страны на примере уникального природного региона Русская Арктика.

Прямо на входе посетитель попадает в "Портал энергии" (ENERGY PORTAL). Знакомство с основной экспозицией начнется с вводной инсталляции "Энергия Арктики". Атмосферу арктического региона создают многогранные декорации со светящейся фактурой арктических льдов, эффект северного сияния и другие зрелищные приемы.

Тема развития и достижения отечественной атомной отрасли раскроется в мультимедийном аттракционе "Полярная полусфера". Внутри аттракциона посетители попадают в атмосферу крайней арктической точки Земли, где каждый желающий сможет прикоснуться к впечатляющей Арктике.

"Энергия будущего" будет раскрыта в тематических секторах, посвященных достижениям отечественной энергетики и разработкам будущего в гидроэнергетике, углеводородной отрасли, секторе альтернативной и возобновляемой энергетики.

В поддержку Года экологии в России на экспозиции также будет представлена тема сохранения существующих экологических систем, флоры и фауны. Посетитель увидит динамичные видео-инсталляции: "Природный мир Арктики", "Подводный мир Арктики. Шельф", "Арктическая флора и фауна. Льды". Особое внимание будет уделено проектам сохранения и восстановления популяции редких животных.

В завершении осмотра посетители попадают в зону сменных экспозиций, где на протяжении трех месяцев работы ЭКСПО-2017 российские компании и регионы продемонстрируют передовые технологии по теме международной универсальной выставки и экономический потенциал.

Культурная программа России на ЭКСПО станет заметным дополнением к основным мероприятиям проекта. В рамках ЭКСПО состоится фестиваль культуры регионов России, в котором примут участие артисты и творческие коллективы из разных уголков России.

Организатором российского участия в EXPO-2017 является Минпромторг РФ. Оператором выставки выступает группа компаний "Формика".