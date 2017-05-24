Департамент культуры подвел итоги акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 24 мая 2017 г. /Департамент культуры города Москвы/. 20 мая Департамент культуры города Москвы провел одиннадцатую акцию "Ночь в музее". Бесплатно и до позднего вечера было открыто более 300 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров, где прошли творческие встречи, лекции, экскурсии, перформансы и концерты.

В этом году вниманию посетителей были представлены в общей сложности более 2 100 мероприятий, которые посетили более 520 тысяч человек.

Официальный старт акции был дан в саду "Эрмитаж" в 17.00 на сцене образовательного фестиваля "Открытые лекции". Перед зрителями выступили министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и директор сада "Эрмитаж" Алексей Чибин. Они поприветствовали гостей акции и посоветовали интересные маршруты для горожан. Так, Александр Кибовский пригласил гостей посетить выставочный проект "1942. В штабах победы" в Новом Манеже, который можно посетить до 21 июня, и выставку Музея М. А. Булгакова в музее-заповеднике "Коломенское" под названием "“Иван Васильевич“ возвращается", которая продолжит свою работу до 16 июля.

Самыми посещаемыми московскими музеями акции стали:

Музей-усадьба "Коломенское" (музей и территория) – 68 420 человек;

Государственный музей-заповедник "Царицыно" (музей и территория) – 66 200 человек;

Музей Москвы (Зубовский­ бульвар) ­– 13 900 человек;

Государственный Исторический музей 10 300 человек;

Дарвиновский музей – 9 900 человек.

В этом году акция представила новые форматы событий в рамках специальной программы под слоганом "Время открытий".

На один день Сад "Эрмитаж" стал площадкой образовательного фестиваля "Открытые лекции", который прошел при поддержке Афиша Daily. Послы московских музеев и культурных институций в формате экспресс-лекций и открытых интервью представили самые разные взгляды и подходы к явлениям, вещам и событиям. Участниками фестиваля стали историк искусства, главный куратор Центра авангарда Еврейского музея Андрей Сарабьянов, художник и куратор Нового пространства Театра наций Вера Мартынова, журналист и модератор городских дискуссий Музея Москвы Дарья Варламова, фотограф Игорь Мухин, соорганизатор фестиваля "Политех" Ольга Вад, искусствовед и куратор проекта "Опыты аудиовизуального" Государственного центра современного искусства Наташа Фукс, директор первого и единственного в России Музея дизайна Александра Санькова, а также Олег Кулик, российский художник-перформансист, который представил отрывки из своего будущего фильма, посвященного фестивалю "Burning man".

Площадками для специальных событий акции стали секретные музейные места - московские музеи, заслуживающие особого зрительского внимания. Посетителям акции представилась возможность взглянуть на "вечно бегущую Москву" как на совершенно новый, незнакомый город. Город с деревянными домами и палисадниками, тихими квартирами, хранящими дух

и тайны "великих". Так, в доме-музее М.С. Щепкина прозвучали фортепианные мелодии современного композитора-неоклассика Миши Мищенко, Музей В.А.Тропинина и московских художников его времени стал площадкой для творческой встречи с фотографом Михаилом Рыжовым на тему "Настоящий портрет. Внутри и снаружи", а в Мемориальном музее А.Н.Скрябина состоялась дискуссия режиссера Дмитрия Волкострелова и современного художника Ксении Перетрухиной "Театр приходит в музей".

В два часа ночи обновленный после реновации дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке пригласил гостей на одно из ярчайших событий акции – концерт, основанный на автобиографической прозе Цветаевой и ее стихотворном наследии. В стенах музея зазвучали сочинения поэта в исполнении актрисы Алисы Гребенщиковой в сопровождении Московского камерного Шнитке-оркестра. Уже на подходе к музею некоторые гости акции оказывались в центре событий pop-up фестиваля с флешмобами, концертами уличных оркестров и перформансами. С 18:00 и до 23:00 команды артистов курсировали по городу в брендированных автомобилях и давали представления перед главными площадками "Ночи в музее", где выстраивались самые длинные очереди.

20 мая тайны Москвы открыли лучшие столичные экскурсионные проекты: "Москва глазами инженера", "Гуляем по Москве", "Cozy Moscow" и "Моспешком". 10 бесплатных пешеходных экскурсий прошли по самым популярным районам Москвы: от Пречистенки до Покровки, от парка Сокольники до Замоскворечья.

Компания Tele2 — стратегический партнер проекта — представил серию музейных экскурсий по другим правилам. Их провели экскурсоводы, которые летают в космос, создают театральные постановки, отправляются в экспедиции или работают на телевидении: художник Андрей Бартенев в Еврейском музее и центре толерантности, актриса Алиса Гребенщикова

в Третьяковской галерее на Крымском Валу, журналист и зоолог Тимофей Баженов в Дарвиновском музее, журналист Фекла Толстая в музее Булгакова, журналист Юрий Сапрыкин в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, космонавт Александр Лавейкин в музее Космонавтики. Каждый из них рассказал истории, которые раньше никогда не слышал ни один музей. Попасть на экскурсии смогли даже те, кого не было в столице во время музейной бессонницы. В этом году московская "Ночь в музее" расширила свои границы и впервые пригласила к участию в акции жителей других городов: авторские экскурсии были доступны в прямом эфире и сейчас - в записи на сайте проекта.

Чтобы гости акции успели побывать во множестве музеев, Tele2 запустил бесплатный автобусный маршрут, который соединил шесть знаковых музеев столицы. Рядом с ними расположились мобильные кафе с уличной едой от лучших московских фуд-проектов по честным ценам. Абоненты оператора получили эксклюзивные условия — зарегистрировавшись на сайте, они смогли посетить любую экскурсию и получить приоритетный вход вне очереди на главные выставки акции. Полную информацию о специальных возможностях и регистрацию на события для абонентов Tele2 можно было найти на сайте tele2museumnight.ru.

Гости "Ночи в музее" планировали свой музейный маршрут на официальном сайте акции mos.ru/museumnight.