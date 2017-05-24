ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку Хаима Сутина

МОСКВА, 24 мая 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. 23 мая в Посольстве Франции состоялась пресс-конференция, посвященная первому визиту в Россию президента Музея Орсэ-Оранжери Лоранс де Кар и анонсированию долгосрочного научного сотрудничества между ГМИИ им. А.С. Пушкина и французским музеем, которое стартует в рамках подготовки выставки, посвященной Хаиму Сутину.

24 октября 2017 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется первая в России выставка, посвященная творчеству ярчайшего представителя парижской школы, французского художника русского происхождения Хаима Сутина (1893–1943). И несмотря на то, что московский и парижский музеи давно объединены многолетними дружескими связями, это их первый масштабный совместный проект. Экспозиция станет результатом долгосрочной работы единой команды двух крупнейших музеев мира.

Музей Оранжери впервые предоставит на российскую выставку 20 работ Хаима Сутина (из 22 входящих в состав постоянной коллекции этого музея). Всего на выставке будет представлено более 50 произведений – картины самого Хаима Сутина, работы старых мастеров, оказавших на него влияние, а также произведения современных художников, вдохновлявшихся полотнами Сутина. Российские зрители смогут увидеть работы из крупнейших французских музеев: Музея Оранжери, Национального музея современного искусства – Центра Помпиду, Музея современного искусства города Парижа, Лувра, а также из авторитетных частных российских и европейских коллекций.

Некоторые из представленных работ Хаима Сутина уже демонстрировались в Москве в 2012 году на выставке "Парижская школа" в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Однако предстоящая выставка станет первой наиболее полной в России экспозицией, посвященной творчеству этого художника. Зрителям будет предоставлена возможность узнать о мастере, который создал свой собственный неповторимый художественный стиль, вдохновленный классическим искусством мастеров XV-XVIII веков, и дал направление творческим поискам многих художников последующих поколений.

Живопись Сутина отражает дух французской живописи XVII века, а его богатая палитра и композиционные решения берут начало в творчестве мастеров эпохи Просвещения. В портретах, написанных Хаимом Сутиным, прослеживается влияние художников Жана Фуке и Жака-Луи Давида. Натюрморты Хаима Сутина свидетельствуют о его очевидном преклонении перед живописью Рембрандта Харменса ван Рейна и Жана-Батиста Шардена. А многочисленные пейзажи – плод размышлений художника над полотнами Никола Пуссена, Жан-Батиста Грёза и Камиля Коро.

Невероятная экспрессивность живописи Сутина и драматизм его цветовой палитры вдохновили американских и европейских художников послевоенного поколения. В экспозиции будут представлены работы Марка Ротко, Джексона Поллока, Вилемма де Кунинга, что даст возможность российским зрителям увидеть истоки современного искусства и его неразрывную связь с искусством классическим.

Выставка будет экспонирована в трех залах Главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина и будет состоять из трех разделов – портреты, пейзажи и натюрморты. В каждом из них будут представлены работы Сутина, картины мастеров старой школы и произведения классиков современного искусства.

К выставке готовится научный каталог.

Кураторы выставки:

Клэр Бернарди, куратор-хранитель Музея Орсэ

Сурия Садекова, зав. Отделом образовательно-выставочных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина

Выставка организована при исключительной поддержке Музея Орсэ и Музея Оранжери.